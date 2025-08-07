Estados Unidos duplica a $50 millones la recompensa por información que lleve a la captura de Maduro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció este jueves una recompensa de $50 millones por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Maduro fue acusado por Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump, en 2020, por narcotráfico y terrorismo, y en enero, Estados Unidos aumentó la recompensa a $25 millones.

Bondi compartió en sus redes sociales un video en el que describe esta recompensa como “histórica” y calificó a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel del Sol para introducir drogas letales y violencia en nuestro país”, indicó.

Además, la fiscal estadounidense anunció que hasta la fecha, “la Administración de Control de Drogas (DEA) ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus socios”, con casi siete toneladas vinculadas al mandatario venezolano, “lo que representa una fuente principal de ingresos para los carteles con sede en Venezuela y México”.

Bondi también reveló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha incautado más de $700 millones en activos vinculados a Maduro, así como dos aviones privados y nueve vehículos.

“Maduro no escapará de la justicia y rendirá cuentas por sus atroces crímenes”, concluye en su mensaje la fiscal general.