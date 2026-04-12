Panamá, 12 de abril del 2026

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    Medio oriente

    Estados Unidos e Irán acuerdan una nueva ronda de negociaciones en Islamabad tras una pausa

    EFE
    Estados Unidos e Irán acuerdan una nueva ronda de negociaciones en Islamabad tras una pausa
    El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (i), estrecha la mano al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (d), durante su reunión de este domingo en Islamabad, en una imagen cedida por el ministerio de Exteriores de Pakistán. EFE

    Estados Unidos e Irán continuarán las negociaciones para buscar el fin del conflicto tras una pausa en el encuentro de sus representantes en Islamabad, según informó el Gobierno del país persa.

    “A propuesta de Pakistán y con el acuerdo de los equipos negociadores de Irán y Estados Unidos, las conversaciones mediadas por Pakistán continuarán con una nueva ronda tras la pausa del domingo”, dijo el Gobierno iraní en su cuenta de la red social X.

    Según la agencia de noticias iraní Tasnim, fuentes iraníes atribuyeron la interrupción a las “demandas excesivas e irrazonables” de la parte estadounidense e instaron a Washington a “sustituir la ambición por un enfoque realista”.

    Pese a ello, los equipos de expertos de ambas delegaciones continuaron intercambiando textos durante la pausa.

    Las conversaciones habían arrancado el sábado con señales de “optimismo” y el intercambio de los primeros textos de acuerdo, según fuentes diplomáticas consultadas por EFE.

    En ellas, participan el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en el contacto cara a cara de más alto nivel entre ambos países desde la ruptura de relaciones diplomáticas tras la revolución islámica de 1979.

    El presidente estadounidense, Donald Trump, restó trascendencia al resultado de las negociaciones. “Han estado reunidos durante muchas horas. Veremos qué pasa. Independientemente, nosotros ganamos”, declaró en la Casa Blanca antes de viajar a Florida.

    Las negociaciones buscan poner fin al conflicto entre ambos países iniciado el 28 de febrero pasado, con Pakistán como país anfitrión y mediador.

    EFE

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