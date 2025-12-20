Panamá, 20 de diciembre del 2025

    MEDIO ORIENTE

    Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía avanzan en la segunda fase del plan de paz en Gaza

    EFE
    Una de las familias palestinas desplazas por el conflicto. EFE

    Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía avanzaron ayer en la segunda fase del plan de paz en Gaza y apostaron por diversas medidas de integración regional, según indicó este sábado el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff.

    Witkoff apuntó en su perfil de X que en el encuentro, que tuvo lugar en Miami, se examinó la aplicación de la primera fase del alto el fuego, que “ha producido avances” como la ampliación de la ayuda humanitaria o la devolución de los cadáveres de los rehenes.

    En las discusiones sobre la segunda fase los países hicieron hincapié, entre otras cosas, en la necesidad de habilitar un órgano de gobierno en Gaza “bajo una autoridad gazatí unificada” con el fin de proteger a los civiles y mantener el orden público, anotó Witkoff.

    Del mismo modo, los países analizaron medidas de integración regional como la facilitación del comercio, el desarrollo de infraestructura o la cooperación en materia de energía, agua y otros recursos compartidos.

    Estos elementos se consideraron “esenciales para la recuperación de Gaza, la estabilidad regional y la prosperidad a largo plazo”.

    En la reunión estuvieron presentes el primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Catar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani; el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, y el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelatty.

    Los países expresaron además su apoyo al establecimiento de la Junta de Paz como administración de transición para las áreas civil, de seguridad y de reconstrucción de Gaza.

    Del mismo modo, reafirmaron su “pleno compromiso” con el plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, e instaron a las partes del conflicto a cumplir con sus obligaciones.

    Según anotó Witkoff, en las próximas semanas se mantendrán más consultas para avanzar en la implementación de la segunda fase.

    Aunque el alto el fuego en Gaza entró en vigor el pasado 10 de octubre, los ataques israelíes no han cesado por completo y sus drones siguen sobrevolando la franja mientras las tropas disparan a quienes considera que se acercan demasiado.

    La primera etapa del acuerdo, alcanzado con la mediación de Estados Unidos y otros países, incluía el cese de las hostilidades, la liberación de todos los rehenes por parte de Hamás y de los prisioneros palestinos por Israel y la entrada de ayuda humanitaria.

    Mientras, la segunda fase del acuerdo recoge la retirada total de las tropas israelíes, el desarme de las milicias palestinas, la reconstrucción de Gaza y la creación de un Gobierno de transición.

    Uno de los principales impedimentos que pone Israel es que todavía le falta recibir el cuerpo del último rehén israelí.

    EFE

    Agencia de noticias


