Panamá, 04 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Aviso

    Estados Unidos eleva alerta y pide a sus ciudadanos no viajar a Venezuela

    Katiuska Hernández
    Estados Unidos eleva alerta y pide a sus ciudadanos no viajar a Venezuela
    El espacio aéreo venezolano luce desierto sin ninguna aeronave sobrevolando. Captura de https://www.flightradar24.com/

    Estados Unidos actualizó la alerta de viajes a Venezuela y reiteró a sus ciudadanos que no permanezcan en ese país por múltiples riesgos, entre ellos disturbios civiles, secuestro, terrorismo y otros.

    +info

    Aterriza en Venezuela vuelo de migrantes desde Estados Unidos entre tensiones por espacio aéreoEntrevista exclusiva: IATA revela cómo el aislamiento aéreo de Venezuela tendrá un fuerte impacto en la regiónEl papa dice que es mejor el diálogo o incluso las presiones económicas que atacar Venezuela

    La advertencia, publicada en la página web travel.state.gov del Departamento de Estado, recomienda “encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan del país de inmediato”.

    La alerta nivel 4 ha sido emitida y actualizada en varias oportunidades, pero esta semana el organismo volvió a reiterar el riesgo de viaje a territorio venezolano, en un contexto en el que se acrecentaron las tensiones geopolíticas entre el gobierno de Donald Trump y el de Nicolás Maduro.

    “No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria”, indica el comunicado.

    Además, EUA advierte que no existe una forma segura de trasladarse a Venezuela, que incluso cruzar unos metros por la frontera puede resultar en detención indefinida.

    Desde agosto, Trump envió tropas, barcos porta misiles y portaaviones al Caribe para atacar al narcotráfico. La semana pasada, Washington pidió extremar las medidas de precaución y no sobrevolar el espacio aéreo venezolano, a lo que Trump añadió que debía considerarse cerrado.

    Más de una decena de aerolíneas han cancelado temporalmente los vuelos a Venezuela, incluyendo a Copa Airlines y Wingo, la noche del 3 de diciembre.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Entrevista exclusiva: IATA revela cómo el aislamiento aéreo de Venezuela tendrá un fuerte impacto en la región. Leer más
    • Imputan a decana de la Unachi por presunto peculado y la separan del cargo. Leer más
    • El aeropuerto fronterizo en Venezuela que colapsa en medio de la crisis Maduro–Trump. Leer más
    • Operación Nodriza: aprehenden a padre de Dayra Caicedo, supuesto cabecilla de una red que trafica drogas. Leer más
    • Vuelos a Venezuela: aeropuerto fronterizo elevará en 15% las frecuencias para atender a pasajeros varados. Leer más
    • Copa Airlines suspende vuelos desde y hacia Venezuela. Leer más
    • Polémicas transferencias del MEF: la Junta Comunal de El Chorrillo, controlada por Chello Gálvez, recibió $150 mil. Leer más