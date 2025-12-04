Estados Unidos eleva alerta y pide a sus ciudadanos no viajar a Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Estados Unidos actualizó la alerta de viajes a Venezuela y reiteró a sus ciudadanos que no permanezcan en ese país por múltiples riesgos, entre ellos disturbios civiles, secuestro, terrorismo y otros.

La advertencia, publicada en la página web travel.state.gov del Departamento de Estado, recomienda “encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan del país de inmediato”.

La alerta nivel 4 ha sido emitida y actualizada en varias oportunidades, pero esta semana el organismo volvió a reiterar el riesgo de viaje a territorio venezolano, en un contexto en el que se acrecentaron las tensiones geopolíticas entre el gobierno de Donald Trump y el de Nicolás Maduro.

“No viaje ni permanezca en Venezuela debido al alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria”, indica el comunicado.

Además, EUA advierte que no existe una forma segura de trasladarse a Venezuela, que incluso cruzar unos metros por la frontera puede resultar en detención indefinida.

Desde agosto, Trump envió tropas, barcos porta misiles y portaaviones al Caribe para atacar al narcotráfico. La semana pasada, Washington pidió extremar las medidas de precaución y no sobrevolar el espacio aéreo venezolano, a lo que Trump añadió que debía considerarse cerrado.

Más de una decena de aerolíneas han cancelado temporalmente los vuelos a Venezuela, incluyendo a Copa Airlines y Wingo, la noche del 3 de diciembre.