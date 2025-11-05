Panamá, 05 de noviembre del 2025

    ESTRAGOS DEL HURACÁN

    Estados Unidos envía 24 millones de dólares a afectados por el huracán Melissa, incluido ‘el pueblo cubano’

    EFE
    Carreteras bloqueadas en Jamaica, debido a la destrucción causada por el huracán Melissa, que impactó la isla como categoría 5. EFE

    Estados Unidos ha enviado ayuda de emergencia por 24 millones de dólares para Jamaica, Haití, Bahamas y “el pueblo cubano”, afectados por el poderoso huracán Melissa, informó este martes el Departamento de Estado.

    Cerca de 6 millones de personas afectadas por Melissa en Jamaica, Cuba y Haití, dice la ONU

    “Estos fondos se utilizarán para proporcionar refugio, agua, saneamiento, higiene, asistencia alimentaria y atención médica de emergencia”, detalló el portavoz del departamento en un comunicado.

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, autorizó la entrega de doce millones para asistencia en Jamaica; 8.5 millones para Haití, tres millones de dólares para “el pueblo de Cuba” y 500,000 para Bahamas.

    El Equipo de Respuesta ante Desastres (DART, en inglés) en Jamaica, el más impactado por el huracán, continúa evaluando la situación y determinando las necesidades futuras.

    El jefe de la diplomacia estadounidense anunció la semana pasada su apoyo a las naciones del Caribe afectadas por el huracán, excluyendo inicialmente a Cuba y posteriormente incluyendo al “pueblo cubano”.

    El Gobierno de Cuba informó el jueves que se puso en contacto con el Departamento de Estado para concretar la manera en que Estados Unidos podría proporcionar la ayuda humanitaria.

    El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Getty Images

    Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, mantiene una postura fuertemente crítica con el Gobierno cubano y defiende mantener la presión para forzar una transición a la democracia.

    EFE

    Agencia de noticias


