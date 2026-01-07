Estados Unidos está considerando diferentes opciones para adquirir Groenlandia, incluido el uso del ejército, según la Casa Blanca

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Paulin Kola - BBC

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha estado considerando “diversas opciones” para adquirir Groenlandia, incluido el uso de las fuerzas armadas, según informó la Casa Blanca.

En un comunicado, la Casa Blanca declaró a la BBC que la adquisición de Groenlandia era una “prioridad de seguridad nacional”.

Esto ocurre después de que Trump reiterara durante el fin de semana que Estados Unidos “necesitaba” Groenlandia, una región semiautónoma de Dinamarca, país miembro de la OTAN, por motivos de seguridad.

El comunicado de la Casa Blanca se emitió horas después de que los líderes europeos mostraran su apoyo a Dinamarca, cuya primera ministra, Mette Frederiksen, advirtió el lunes que cualquier ataque por parte de Estados Unidos supondría el fin de la OTAN.

La Casa Blanca declaró el martes: “El presidente y su equipo están analizando diversas opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, el uso de las fuerzas armadas estadounidenses siempre es una opción a disposición del Comandante en Jefe”.

Horas antes, seis aliados europeos se habían unido para apoyar a Dinamarca.

“Groenlandia pertenece a su pueblo, y solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre los asuntos que conciernen a sus relaciones”, afirmaron los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Dinamarca en un comunicado conjunto.

Trump calificó la operación del 3 de enero en Caracas como "brillante". / Reuters

La cuestión del futuro de Groenlandia resurgió a raíz de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, en la que tropas estadounidenses capturaron al presidente del país, Nicolás Maduro, y lo llevaron a Nueva York para enfrentar cargos por drogas y armas.

Tras la incursión del pasado 3 de enero, Trump dijo que Estados Unidos “gobernará” Venezuela por un periodo de tiempo que no especificó.

También afirmó que Estados Unidos regresaría a una política de 1823 de supremacía estadounidense en su esfera de influencia en el hemisferio occidental, y advirtió a varios países que Washington podría centrar su atención en ellos.

Groenlandia es un territorio semiautónomo de Dinamarca. / Marko Djurica / Reuters

‘PRONTO’

La incursión militar de EE.UU. en Venezuela ha reavivado los temores de que Washington pueda considerar el uso de la fuerza para asegurar el control de Groenlandia.

Un día después del operativo, Katie Miller, esposa de uno de los asesores principales de Trump, publicó en redes sociales un mapa de Groenlandia con los colores de la bandera estadounidense, junto a la palabra “PRONTO”.

El lunes, su esposo, Stephen Miller, afirmó que es “la posición formal del gobierno de EE.UU. que Groenlandia debería ser parte de Estados Unidos”.

En una entrevista con CNN, Miller señaló que Estados Unidos “es la potencia de la OTAN”.

“Para que EE.UU. asegure la región del Ártico, para proteger y defender a la OTAN y los intereses de la OTAN, obviamente Groenlandia debería ser parte de EE.UU.”, dijo.

Al ser consultado repetidamente sobre si Estados Unidos descartaría el uso de la fuerza para anexarla, Miller respondió: “Nadie va a pelear contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”.

Subrayando que están tan interesados como EE.UU. en la seguridad del Ártico, los siete firmantes europeos de la declaración conjunta del martes dijeron que esto debe lograrse por los aliados de la OTAN, incluyendo a EE.UU., de manera “colectiva”, mientras se “mantienen los principios de la Carta de la ONU, incluyendo la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, celebró la declaración europea y pidió un “diálogo respetuoso”.

“El diálogo debe llevarse a cabo respetando el hecho de que el estatus de Groenlandia está arraigado en el derecho internacional y en el principio de integridad territorial”, afirmó Nielsen.

Oposición en Groenlandia

Morgan Angaju es uno de los groenlandeses que no quiere que la isla pase a pertenecer a Estados Unidos. / BBC

Trump ha afirmado que integrar a Groenlandia en Estados Unidos serviría a los intereses de seguridad estadounidense debido a su ubicación estratégica y a su abundancia de minerales fundamentales para los sectores de alta tecnología.

La reciente decisión del gobierno de Trump de nombrar un enviado especial para Groenlandia provocó indignación en Dinamarca.

Con una población de 57.000 personas, Groenlandia cuenta con un amplio autogobierno desde 1979, aunque la defensa y la política exterior permanecen en manos danesas.

Si bien las encuestas muestran que una mayoría de los groenlandeses abogan por una eventual independencia de Dinamarca, también reflejan una oposición abrumadora a convertirse en parte de Estados Unidos.

Morgan Angaju, un inuit de 27 años que vive en Ilulissat, en el oeste del territorio, le dijo a BBC Newsbeat que fue “aterrador escuchar al líder del mundo libre riéndose de Dinamarca y Groenlandia, y simplemente hablando de nosotros como si fuéramos algo que reclamar”.

“Ya somos reclamados por el pueblo groenlandés. Kalaallit Nunaat significa la tierra del pueblo groenlandés", dijo Morgan.

Añadió que está preocupado por lo que pueda suceder después, preguntándose si el primer ministro de Groenlandia podría correr la misma suerte que Maduro, o incluso planteándose la posibilidad de que EE.UU. “invada nuestro país”.

