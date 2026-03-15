Panamá, 15 de marzo del 2026

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    Naciones Unidas

    Estados Unidos exige a sus aliados internacionales ayudar a escoltar buques en el estrecho de Ormuz

    EFE
    Estados Unidos exige a sus aliados internacionales ayudar a escoltar buques en el estrecho de Ormuz
    Fotografía de archivo del embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz. EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI

    El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, exigió este domingo a los aliados internacionales de su país que ayuden a escoltar a los buques en el estrecho de Ormuz en plena ofensiva estadounidense e israelí contra Irán, que cumple su día 16.

    “Eso es lo que el presidente (Donald) Trump está pidiendo al mundo: que el mundo entero se involucre. Irán no puede tomar como rehenes a sus economías, y sin duda acogemos con beneplácito, alentamos e incluso exigimos su participación para ayudar a sus propias economías”, dijo en una entrevista en la cadena CNN.

    El embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas apeló a otras situaciones pasadas parecidas. “Recuerda los años 80, durante la guerra de los petroleros. La última vez que Irán intentó restringir el suministro energético mundial, fuerzas francesas, británicas e incluso soviéticas escoltaron a sus petroleros que se dirigían a sus mercados”.

    Tras este intento de implicar a otros países para mitigar las consecuencias económicas del conflicto, mostró la determinación de Washington de continuar la ofensiva en Oriente Medio.

    “Mientras tanto, el Ejército estadounidense seguirá atacando al Ejército iraní con misiles y drones para mantener abiertos los estrechos”, sostuvo.

    Estas declaraciones llegan un día después de que Trump asegurara que “muchos países” enviarán “buques de guerra” al estrecho de Ormuz para mantenerlo “abierto y seguro” tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, de que el estratégico paso permanecería cerrado.

    “Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros, que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada”, escribió en su red social Truth.

    Los efectos económicos de la operación en Oriente Medio se dejan sentir en todo el mundo y preocupan a expertos y analistas ante la incertidumbre sobre la duración de los ataques que podrían bloquear el flujo petrolero.

    En este sentido, el Ejército israelí estima que la guerra contra Irán podría prolongarse hasta entre tres y seis semanas más, porque aún tiene “miles de objetivos por delante”, dijo a la CNN este domingo el portavoz militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Effie Defrin.

    Los temores a que las consecuencias se prolonguen se van cumpliendo y este domingo el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó en una entrevista en NBC que los estadounidenses podrían ver una reducción en el precio de la gasolina hasta por debajo de los tres dólares por galón para el verano.

    EFE

    Agencia de noticias


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