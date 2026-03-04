Panamá, 04 de marzo del 2026

    Estados Unidos hundió barco iraní con el primer ataque con torpedo con un submarino desde la Segunda Guerra Mundial

    EFE

    El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, anunció este miércoles que su país. ha hundido un navío de guerra iraní con un ataque con torpedo desde un submarino en el Océano Índico, la primera vez que un sumergible estadounidense realiza este tipo de ataque desde la II Guerra Mundial.

    “Ayer en el Océano Índico, como pueden ver en la pantalla, un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la II Guerra Mundial”, indicó Hegseth en rueda de prensa.

    Información en desarrollo...

