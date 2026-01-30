Panamá, 30 de enero del 2026

    Estados Unidos impondrá aranceles a bienes de países que vendan petróleo a Cuba

    EFE
    Donald Trump, presidente de Estados Unidos. EFE

    El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva que establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.

    “Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza”, argumentó el mandatario en la orden ejecutiva.

    Según la medida, para hacer frente a esta situación es “necesario” establecer un sistema arancelario, bajo el cual se podrá imponer un gravamen adicional a las importaciones de productos de países extranjeros que, “directa o indirectamente”, vendan o suministren crudo a Cuba.

    En la orden, el mandatario asegura que el Gobierno cubano ha tomado medidas que “perjudican y amenazan” a Estados Unidos, y que se alinea con “grupos terroristas transnacionales y actores adversos al país norteamericano, incluyendo Rusia, China, Irán, Hamás y Hizbulá.

    Además, subraya, Cuba “persigue y tortura a sus oponentes políticos, niega al pueblo cubano la libertad de expresión y de prensa, se aprovecha corruptamente de su miseria y comete otras violaciones de derechos humanos”.

    Según la orden, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, determinará si un país vende o suministra petróleo a Cuba, y posteriormente el secretario de Estado, Marco Rubio, decidirá si se debe imponer y en qué medida un gravamen adicional sobre los productos de dicha nación.

    Trump ha sostenido con anterioridad que el Gobierno cubano tiene los días contados desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de noviembre, que se saldó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes ahora enfrentan cargos por narcotráfico en Nueva York.

    Washington considera que el fin del envío de crudo venezolano a la isla provocará un cambio de régimen en Cuba, país afectado por una grave crisis económica y social.

    EFE

    Agencia de noticias

