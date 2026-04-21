Panamá, 21 de abril del 2026

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    Estados Unidos impone nuevas sanciones a Irán mientras crecen las dudas sobre las negociaciones

    EFE
    Estados Unidos impone nuevas sanciones a Irán mientras crecen las dudas sobre las negociaciones
    Un grupo de personas camina delante de un cártel del líder supremo de Irán Mojtaba Jameneí en el centro de Teherán, pocas horas antes de que expire el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos y con la incertidumbre de si se celebrará una nueva ronda de negociaciones de paz en Pakistán. EFE/Jaime León

    La Administración de Donald Trump anunció este martes la imposición de sanciones financieras a una red relacionada con el programa de drones de Irán mientras aumenta la incertidumbre sobre una posible segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán.

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    Las sanciones del Departamento del Tesoro afectan a 14 personas, empresas y aeronaves en Irán, Turquía y Emiratos Árabes Unidos que estarían, según Washington, implicados en la adquisición de armas, como drones, de la Guardia Revolucionaria Iraní.

    Estas sanciones, dijo el Departamento de Estado en un comunicado, respaldan la Operación Furia Épica, la ofensiva lanzada por Estados Unidos el 28 de febrero que desencadenó la guerra actual, para “contrarrestar los programas armamentísticos de Irán”.

    El anuncio se produce cuando crece la incertidumbre sobre si se celebrará la segunda ronda de negociaciones entre ambos países en Pakistán este miércoles, cuando vence el alto el fuego de dos semanas declarado a principios de abril.

    El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, tenía previsto viajar este martes por la mañana a Islamabad, pero permanece en Washington para participar en reuniones en la Casa Blanca, mientras el Gobierno iraní no ha confirmado su intención de participar en las negociaciones.

    Estados Unidos impone nuevas sanciones a Irán mientras crecen las dudas sobre las negociaciones
    Una mujer pasa frente a un mural que representa una manifestación a favor de la República Islámica en el centro de Teherán. EFE

    Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner −yerno de Trump−, que debían acompañar a Vance, también siguen en Estados Unidos.

    No está claro a qué hora exacta del miércoles expiraría el alto el fuego, pero Trump dijo este martes en una entrevista con la cadena CNBC que no pretende extenderlo.

    “No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, respondió el presidente. “Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo”, agregó sobre las negociaciones previstas en Islamabad.

    En caso de que no haya un acuerdo, Trump dijo que espera que se retomen “los bombardeos” porque esa sería “la mejor actitud para afrontar la situación”.

    El Gobierno de Pakistán afirmó este martes que continúa a la espera de una confirmación formal de asistencia a las negociaciones por parte de la delegación iraní.

    El Ejército iraní afirmó este martes que está preparado para responder de manera decisiva a cualquier violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos, después de que las fuerzas estadounidenses capturaran un buque iraní en el mar de Omán.

    EFE

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