Estados Unido incluye al presidente Petro en la lista OFAC tras acusarlo de ‘líder del narcotráfico’

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este viernes, 24 de octubre, sanciones financieras al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusó de ser un “líder del narcotráfico”.

El mandatario colombiano figura en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, publicada por laOficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC),por hechos relacionados con drogas ilícitas.

Este organismo puede inmovilizar activos, suspender transacciones financieras y prohibir que ciudadanos o empresas de Estados Unidos realicen negocios con las personas o entidades sancionadas.

