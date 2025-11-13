Estados Unidos inicia la operación ‘Lanza del Sur’ contra el narcotráfico en el continente americano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este jueves 13 de noviembre que dieron inicio a la operación “Lanza del Sur” para combatir el narcotráfico en la región.

En la red social X, Hegseth indicó que se está cumpliendo con las órdenes del presidente Donald Trump de tomar medidas contra el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y que se está cumpliendo con este objetivo.

Hegseth adelantó que la operación “Lanza del Sur” es liderada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear y el Comando Sur.

“Esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos, y la protegeremos”, afirmó Hegseth.

President Trump ordered action — and the Department of War is delivering.



Today, I’m announcing Operation SOUTHERN SPEAR.



— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025

Desde el pasado 2 de septiembre, buques de guerra del Gobierno de los Estados Unidos han ejecutado cerca de 20 operaciones en las que han hundido varias embarcaciones cargadas con drogas en aguas del Caribe, en el marco de una ofensiva destinada a desarticular las operaciones del Cártel de los Soles, presunta organización criminal que opera en Venezuela.

Todavía el gobierno estadounidense no ha dado detalles del alcance que tendrá esta operación.