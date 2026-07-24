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    Medio oriente

    Estados Unidos inicia su decimotercera noche consecutiva de ataques contra Irán

    EFE
    Estados Unidos inicia su decimotercera noche consecutiva de ataques contra Irán
    Una mujer iraní pasa junto a un edificio residencial, destruido por anteriores ataques aéreos estadounidenses e israelíes, en Teherán, Irán. EFE

    Las fuerzas de Estados Unidos iniciaron este jueves una nueva noche de ataques contra objetivos militares iraníes, la decimotercera consecutiva, en una operación destinada a exigir responsabilidades a Irán y reducir las amenazas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra la navegación comercial.

    Los ataques comenzaron a las 18:45 hora del Este de EE.UU. (00:45 GMT del viernes), según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que no ofreció detalles sobre los objetivos alcanzados en esta nueva jornada de operaciones.

    La campaña estadounidense busca, según Washington, debilitar las capacidades de la Guardia Revolucionaria y proteger el tránsito de buques comerciales, en un contexto de tensión creciente en torno al estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de energía.

    Una hora antes del inicio de los ataques, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que analiza utilizar fondos de Teherán congelados para cobrar los daños ocasionados contra embarcaciones y buques por parte de la República Islámica.

    Estados Unidos e Irán acumulan 13 días de combates desde que se rompió la tregua, lo que volvió a elevar la tensión en torno a la circulación marítima por el estrecho de Ormuz.

    EFE

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