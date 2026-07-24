Estados Unidos inicia su decimotercera noche consecutiva de ataques contra Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las fuerzas de Estados Unidos iniciaron este jueves una nueva noche de ataques contra objetivos militares iraníes, la decimotercera consecutiva, en una operación destinada a exigir responsabilidades a Irán y reducir las amenazas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra la navegación comercial.

Los ataques comenzaron a las 18:45 hora del Este de EE.UU. (00:45 GMT del viernes), según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que no ofreció detalles sobre los objetivos alcanzados en esta nueva jornada de operaciones.

U.S. forces started another night of strikes against Iranian military targets at 6:45 p.m. ET today. This is the 13th consecutive night of strikes aimed to hold Iran accountable and diminish threats from the Islamic Revolutionary Guard Corps to commercial shipping. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 23, 2026

La campaña estadounidense busca, según Washington, debilitar las capacidades de la Guardia Revolucionaria y proteger el tránsito de buques comerciales, en un contexto de tensión creciente en torno al estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de energía.

Una hora antes del inicio de los ataques, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que analiza utilizar fondos de Teherán congelados para cobrar los daños ocasionados contra embarcaciones y buques por parte de la República Islámica.

Estados Unidos e Irán acumulan 13 días de combates desde que se rompió la tregua, lo que volvió a elevar la tensión en torno a la circulación marítima por el estrecho de Ormuz.