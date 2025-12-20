Estados Unidos intercepta otro buque cerca de Venezuela, según ABC News

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Estados Unidos está interceptando en estos momentos otro buque sancionado en aguas internacionales del mar Caribe, frente a la costa de Venezuela, según el medio estadounidense ABC News.

El Gobierno del presidente Donald Trump ya incautó la semana pasada un buque que había salido del país suramericano y confiscó el crudo que este transportaba.

La acción se produce pocos días después de que el presidente Donald Trump anunciara un bloqueo contra todas las embarcaciones sancionadas que operen desde o hacia el país sudamericano.

ABC News, que cita a tres funcionarios de Estados Unidos, indica que no hay más detalles sobre la embarcación ni el lugar exacto en el que la Guardia Costera la está interceptando.

El ejército estadounidense “está prestando apoyo” con helicópteros que transportan a personal de la Guardia Costera al buque y que también supervisan la operación, según la cadena NBC News.

Por ahora, Trump no se ha pronunciado sobre esta operación.El mandatario ha intensificado en las últimas semanas su presión sobre Venezuela, y recientemente ha ordenado un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

Además, el republicano afirmó el pasado miércoles que el país caribeño les quitó los derechos petroleros a las empresas de Estados Unidos.

“Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente”, declaró el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington

El 10 de diciembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las cosas venezolanas, elevando la tensión entre Washington y Caracas.

La semana pasada, el ejército de EE.UU. capturó un buque petrolero procedente de Venezuela en aguas del Caribe. / Gobierno de EE.UU.

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad”, declaró el mandatario el 10 de diciembre al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

Una foto facilitada por Vantor muestra una imagen satelital del 12 de diciembre de 2025 del petrolero venezolano recientemente incautado, conocido como "The Skipper", en el mar a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe. Imagen de satélite Vantor 2025

Según The New York Times, el petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.