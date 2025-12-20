Panamá, 20 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Estados Unidos intercepta otro buque cerca de Venezuela, según ABC News

    EFE
    Estados Unidos intercepta otro buque cerca de Venezuela, según ABC News
    El Gobierno del presidente Donald Trump ya incautó la semana pasada un buque que había salido del país suramericano y confiscó el crudo que este transportaba. Foto referencial

    Estados Unidos está interceptando en estos momentos otro buque sancionado en aguas internacionales del mar Caribe, frente a la costa de Venezuela, según el medio estadounidense ABC News.

    +info

    Qué se sabe del buque petrolero incautado por Estados Unidos cerca de las costas de VenezuelaVenezuela tilda de ‘robo descarado’ la confiscación de un buque petrolero por parte de Estados Unidos

    El Gobierno del presidente Donald Trump ya incautó la semana pasada un buque que había salido del país suramericano y confiscó el crudo que este transportaba.

    La acción se produce pocos días después de que el presidente Donald Trump anunciara un bloqueo contra todas las embarcaciones sancionadas que operen desde o hacia el país sudamericano.

    ABC News, que cita a tres funcionarios de Estados Unidos, indica que no hay más detalles sobre la embarcación ni el lugar exacto en el que la Guardia Costera la está interceptando.

    El ejército estadounidense “está prestando apoyo” con helicópteros que transportan a personal de la Guardia Costera al buque y que también supervisan la operación, según la cadena NBC News.

    Por ahora, Trump no se ha pronunciado sobre esta operación.El mandatario ha intensificado en las últimas semanas su presión sobre Venezuela, y recientemente ha ordenado un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

    Además, el republicano afirmó el pasado miércoles que el país caribeño les quitó los derechos petroleros a las empresas de Estados Unidos.

    “Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente”, declaró el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington

    El 10 de diciembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las cosas venezolanas, elevando la tensión entre Washington y Caracas.

    Estados Unidos intercepta otro buque cerca de Venezuela, según ABC News
    La semana pasada, el ejército de EE.UU. capturó un buque petrolero procedente de Venezuela en aguas del Caribe. / Gobierno de EE.UU.

    “Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad”, declaró el mandatario el 10 de diciembre al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

    Estados Unidos intercepta otro buque cerca de Venezuela, según ABC News
    Una foto facilitada por Vantor muestra una imagen satelital del 12 de diciembre de 2025 del petrolero venezolano recientemente incautado, conocido como "The Skipper", en el mar a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe. Imagen de satélite Vantor 2025

    Según The New York Times, el petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Detienen a sujetos vinculados al Tren de Aragua y desactivan minas. Leer más
    • Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá: así será el Intercambiador del Este en Albrook. Leer más
    • Gobierno contrata a multinacional estadounidense para diseñar el quinto puente sobre el Canal. Leer más
    • Denuncia ante el Ministerio Público frena contrato millonario de piscinas que firmó la Alcaldía de Panamá. Leer más
    • Grupo Cibest acuerda vender Banistmo en Panamá a Inversiones Cuscatlán. Leer más