Panamá, 07 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    OPERATIVO

    Estados Unidos intercepta un nuevo petrolero sancionado en el Caribe

    EFE
    Estados Unidos intercepta un nuevo petrolero sancionado en el Caribe
    El petrolero M/T Sophia, abordado por Estados Unidos.

    La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó este miércoles un nuevo petrolero sancionado en el Caribe que operaba ilícitamente en aguas internacionales, según informó el Comando Sur.

    +info

    Estados Unidos intercepta a petrolero que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

    “El Departamento de Guerra, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, ha detenido sin incidentes un buque cisterna apátrida y sancionado que formaba parte de la flota oscura”, aseguró el Comando en X.

    Un funcionario estadounidense aseguró a The New York Times que el buque navegaba falsamente bajo una bandera de Camerún, sin embargo, el Comando se limitó a ubicarlo dentro de la flota oscura, que es la red opaca de barcos que mueven petróleo de países sancionados, como Venezuela o Irán, y en las que predomina banderas de conveniencia, como la panameña o la camerunesa.

    “El buque interceptado, el M/T Sophia, operaba en aguas internacionales y realizaba actividades ilícitas en el mar Caribe. La Guardia Costera de los Estados Unidos está escoltando al M/T Sophia hasta los Estados Unidos para su disposición final”, añadió en el mensaje el Comando.

    El operativo se enmarcó dentro de la Operación Lanza del Sur, como la Administración de Donald Trump bautizó a la ofensiva militar en el Caribe contra supuestas embarcaciones sospechosas de narcotráfico y transporte de petróleo sancionado.

    La Guardia Costera de Estados Unidos abordó también este miércoles el tanquero “Marinera”, antes conocido como “Bella 1”, tras casi tres semanas de persecución, informaron medios locales.

    Con estos dos, ya suman cuatro los petroleros incautados por Washington desde que empezó la campaña de presión contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ahora se encuentra detenido en Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo, tenencia de armas, entre otros.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ifarhu 2026: centros y horarios para el pago de becas de este 5 de enero. Leer más
    • PASE-U: Ifarhu programa tercer pago para finales de enero a estudiantes. Leer más
    • El Ifarhu abrirá el Concurso General de Becas vía web en los próximos días. Leer más
    • Quién es Olmedo Javier Núñez Peñalba, el panameño cuya liberación pidió Panamá ante la ONU. Leer más
    • Concurso General de Becas Ifarhu: los requisitos que debe cumplir para participar. Leer más
    • Botafogo debuta con victoria en la Copinha con Kadir Barría como titular. Leer más
    • Tras los bombardeos, Estados Unidos prohíbe vuelos hacia Venezuela y aerolíneas suspenden operaciones. Leer más