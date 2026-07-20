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    Medio oriente

    Estados Unidos lanza nuevos bombardeos contra Irán

    EFE
    Estados Unidos lanza nuevos bombardeos contra Irán
    Fotografía difundida por el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) de buques de guerra de la Armada estadounidense desplegados en Medio Oriente. EFE

    El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) anunció este domingo el inicio de nuevos bombardeos aéreos contra objetivos de Irán por novena jornada consecutiva después de que Washington diera por reiniciado el conflicto la semana pasada.

    En un breve comunicado publicado en X, el Ejército estadounidense informó de que los ataques empezaron a las 19:00 hora local en Washington (23:00 GMT) y aseguró que los bombardeos “seguirán degradando las capacidades militares de Irán usadas para atacar barcos comerciales y marineros civiles” en el estrecho de Ormuz.

    El anuncio llega horas después de que el mismo Centcom hiciera pública la muerte de un tercer soldado estadounidense, esta vez en el norte de Irak, que se suma a las dos muertes de otros uniformados en Jordania, además de la desaparición de otro militar.

    Estas han sido las primeras bajas estadounidenses registradas en el conflicto desde que la semana pasada se rompiera el alto el fuego entre Teherán y Washington.

    En total, 16 militares estadounidenses han perecido hasta el momento en la guerra contra Irán, que arrancó el pasado 28 de febrero.

    Se trata de la novena jornada de ataques consecutiva por parte de Washington, una nueva oleada de agresiones a las que Irán ha respondido con bombardeos sobre las bases militares estadounidenses en países aliados del Golfo.

    Teherán ha amenazado con mayores represalias ante la “barbarie” estadounidense si la Casa Blanca no cesa los ataques.

    EFE

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