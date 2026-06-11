Estados Unidos lanza una nueva ofensiva contra Irán y Teherán responde

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción - BBC News Mundo

El ejército de Estados Unidos lanzó este miércoles nuevos ataques contra Irán.

La ofensiva llega después de que el presidente Donald Trump prometiera golpear al país “con dureza” tras el intercambio de fuego entre ambas fuerzas a principios de esta semana.

El Mando Central de EE. UU. (Centcom) anunció el inicio de “ataques adicionales en legítima defensa” el miércoles a las 17:15 hora del este (21:15 GMT) contra “múltiples objetivos en Irán, bajo las órdenes del comandante en jefe”.

“Los ataques responden a la agresión injustificada y continuada de Irán”, añadió.

Se reportaron explosiones en la provincia sureña de Hormozgan y en varias ciudades, como Bandar Abbas y Sirik, así como en la isla de Qeshm, en el golfo Pérsico.

Medios estatales de Irán afirmaron que dos barcos en el estrecho de Ormuz fueron alcanzados por la fuerza naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI).

El ejército iraní había anunciado que las embarcaciones serían objeto de ataques en el estrecho.

Estados Unidos ya atacó Irán el martes, después de que Trump declarara que Teherán derribó un helicóptero Apache del ejército estadounidense.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) aseguró entonces haber respondido con ataques contra bases estadounidenses en la región.

Amenazas y ataques

Trump prometió golpear "con dureza" a Irán tras la falta de acuerdo y los recientes enfrentamientos. / Getty Images

Horas antes de la nueva ofensiva estadounidense este miercoles, Trump y altos funcionarios de Irán habían lanzado nuevas amenazas de acciones militares.

El presidente de EE.UU. alegó que los iraníes tardaron demasiado en negociar un acuerdo de paz y que ahora tendrán que pagar las consecuencias.

Aseguró que Teherán ya ha sido “completamente derrotado” y que “solo habla y no actúa”.

Posteriormente, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró que se lanzarían bombas sobre instalaciones clave en Irán.

En respuesta a las declaraciones de Trump, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que Teherán “se mantendrá firme ante cualquier presión o amenaza”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, advirtió previamente que su país “no dejaría ningún ataque ni amenaza sin respuesta” y afirmó que Estados Unidos había sufrido “derrotas en el campo de batalla”.

Estados Unidos atacó el martes objetivos iraníes en respuesta al derribo de un helicóptero del ejército estadounidense en el golfo Pérsico.

Posteriormente, Irán lanzó ofensivas contra bases estadounidenses en la región.

El Mando Central (Centcom) del ejército de EE.UU. informó que sistemas de defensa iraníes, estaciones de control terrestre y emplazamientos de radar fueron atacados cerca del estrecho de Ormuz.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) informó, por su parte haber disparado sobre 21 objetivos en bases estadounidenses en la región, una en Bahréin y otra en Jordania, mientras que el ejército de Kuwait afirmó haber interceptado también un ataque.

Este miércoles, Trump escribió en su plataforma Truth Social: “El ejército iraní es un completo desastre. Gran parte de él, como su Armada y su Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe; han sido completamente derrotados”.

“Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría sido estupendo, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!”, añadió.

Vuelve la tensión

Irán lanzó misiles a Israel el pasado domingo. / Getty Images

Los nuevos ataques llegan tras una etapa de relativa calma en los enfrentamientos entre Washington y Teherán.

Tras semanas de intensos intercambios militares, las hostilidades habían disminuido desde el alto el fuego del 8 de abril, y ambas partes mantenían contactos indirectos y declaraciones públicas en favor de una posible negociación para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero.

La tensión volvió a dispararse el martes después de que un helicóptero Apache del ejército estadounidense se estrellara cerca de la costa de Omán mientras patrullaba aguas próximas al estrecho de Ormuz.

Inicialmente, el Centcom indicó que no estaba claro si la aeronave había sufrido una avería o había sido alcanzada por fuego enemigo.

Posteriormente, el presidente Donald Trump aseguró que el helicóptero había sido derribado por Irán y prometió una respuesta.

Según el Centcom, los dos tripulantes fueron rescatados sanos y salvos en unas dos horas mediante un dron marítimo no tripulado operado por la Quinta Flota estadounidense.

Fue la primera pérdida de un helicóptero Apache de Estados Unidos desde el inicio del conflicto con Irán el pasado 28 de febrero.

Fue este incidente el que desencadenó los bombardeos estadounidenses del martes contra sistemas de defensa aérea, radares y estaciones de control iraníes cerca del estrecho de Ormuz, a los que Teherán respondió con ataques contra bases estadounidenses en la región.

La escalada también coincide con un aumento de la tensión regional por los ataques israelíes contra objetivos en el sur de Líbano.

Irán había advertido previamente de que nuevas acciones militares israelíes podrían provocar otra ronda de represalias.

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