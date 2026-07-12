Estados Unidos lanza una nueva ronda de ataques contra Irán tras un incidente en Ormuz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Estados Unidos lanzó este sábado una nueva ronda de ataques contra Irán después de que Teherán bombardeara un buque con la bandera de Chipre que transitaba por el estrecho de Ormuz, según informó el Comando Central estadounidense (Centcom).

Las fuerzas estadounidenses iniciaron la tercera ofensiva contra Irán de esta semana.

Según el Centcom, Irán atacó un buque portacontenedores con bandera de Chipre, que provocó un incendio en el barco y daños en la sala de máquinas que obligaron a detener la travesía.

Un miembro de la tripulación está desaparecido.

“A Irán se le brindó una nueva oportunidad para demostrar el cumplimiento del memorando de entendimiento tras haber sido responsabilizado por ataques previos contra buques comerciales, pero nuevamente ha fallado”, aseguró el mando militar en un mensaje en X.

Las fuerzas estadounidenses justificaron el ataque contra la República Islámica en que están “degradando su capacidad” para atacar otras embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026

Los bombardeos se llevaron a cabo por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Irán, por su parte, anunció que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso”.

La Guardia Revolucionaria aseveró que cualquier interferencia extranjera para abrir una “ruta ilegal” en la región recibirá una respuesta contundente, según informó la radiodifusora estatal iraní IRIB.

Hace unos días, Trump dio por terminado el acuerdo de alto el fuego, vigente entre ambos países, tras la reanudación de los bombardeos en Oriente Medio.

Estados Unidos e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní.