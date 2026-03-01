Panamá, 01 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CONFLICTO

    Estados Unidos niega que el portaviones Abraham Lincoln haya sido alcanzado por misiles iraníes

    EFE
    Estados Unidos niega que el portaviones Abraham Lincoln haya sido alcanzado por misiles iraníes
    El portaviones nuclear estadounidense USS Gerald R. Ford -EFE/ Cati Cladera

    El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aseguró este domingo que el portaviones USS Abraham Lincoln “no fue alcanzado” por cuatro misiles iraníes como había informado la Guardia Revolucionaria Islámica a través de medios oficiales iraníes.

    “El CGRI de Irán afirma haber atacado el USS Abraham Lincoln con misiles balísticos. MENTIRA”, afirmó el Comando Central en su cuenta de X.

    Las fuerzas armadas estadounidenses aseguraron que el buque no fue alcanzado y que los misiles lanzados “ni siquiera se acercaron”.

    “El Lincoln -continua el post- sigue lanzando aviones en apoyo de la incansable campaña del CENTCOM para defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas del régimen iraní”.

    El USS Abraham Lincoln, es un portaviones nuclear de la clase Nimitz, que navega acompañado de su grupo de combate, compuesto por tres destructores equipados con misiles para ataque terrestre. Es el segundo buque portaaeronaves desplegado por Estados Unidos en la zona, junto al USS Gerald Ford, el mayor buque de este tipo en el mundo, que viaja con cuatro destructores.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Papadimitriu culpa a sus padres y De Lima niega vínculos con testaferros en juicio Odebrecht. Leer más
    • Retiran mesas y sillas de restaurantes que ocupaban ilegalmente las plazas del Casco Antiguo. Leer más
    • ‘Marines’ de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamiento con estamentos de seguridad de Panamá. Leer más
    • Una imagen con historia: Torre y Caballero unen el pasado y presente de los Yankees. Leer más
    • Fiscalía realiza allanamiento en unas oficinas en Albrook y se lleva documentos de Panama Ports. Leer más
    • Martinelli pide la nulidad del juicio de Odebrecht utilizando una nota que la Cancillería le entregó cuando se estrenó el gobierno de Mulino. Leer más
    • Aumento de costos de laptops complica el proceso de licitación del Meduca. Leer más