Panamá, 20 de mayo del 2026

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    TENSIÓN POLÍTICA

    Estados Unidos no permitirá que el gobierno de Bolivia sea derrocado

    Estados Unidos manifiesta respaldo al presidente de Bolivia, en medio de las protestas y bloqueos que mantienen al país en crisis

    EFE
    Estados Unidos no permitirá que el gobierno de Bolivia sea derrocado
    Manifestantes se enfrentan con la policía en una jornada de protestas en La Paz (Bolivia). EFE

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este miércoles su respaldo al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, frente a las protestas que sacuden el país y advirtió que Washington no permitirá que el Gobierno boliviano sea derrocado.

    “Que nadie se confunda: Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro continente”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense en redes sociales.

    También le puede interesar: Bolivia expulsa a la embajadora de Colombia por ‘injerencia’ de Petro en conflicto interno

    Desde hace dos semanas, grupos de sindicatos y campesinos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) protagonizan fuertes protestas para exigir la renuncia del presidente, además, de reclamos por aumentos de salarios, el abastecimiento de combustibles o reformas legales.

    El departamento de La Paz, sede del Gobierno y el Legislativo, se encuentra incomunicado del resto del país debido a los bloqueos de carreteras, lo que ha provocado escasez de alimentos, combustible e insumos médicos.

    El canciller boliviano, Fernando Aramayo, quien intervino este miércoles por videoconferencia en una reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar la crisis en Bolivia, denunció que en su país se está gestando un golpe de Estado contra Paz, presidente desde noviembre del año pasado.

    También le puede interesar: Estados Unidos imputa al expresidente cubano Raúl Castro por asesinato y conspiración para matar

    Las protestas también desencadenaron una crisis diplomática con Colombia, después de que el Gobierno boliviano expulsara a la embajadora de ese país al considerar que el presidente colombiano, Gustavo Petro, incurrió en “injerencia” al calificar las movilizaciones como una “insurrección popular”.

    EFE

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