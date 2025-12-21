Estados Unidos persigue ‘activamente’ un tercer petrolero vinculado a Venezuela, según medios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Seher Asaf - BBC News

La Guardia Costera de Estados Unidos “persigue activamente” un tercer tanquero en aguas internacionales cerca de Venezuela, informó un funcionario a CBS News, socio de la BBC en Estados Unidos.

En medio de la creciente tensión en la región, Estados Unidos incautó un segundo barco petrolero frente a las costas de Venezuela el sábado.

Las autoridades estadounidenses incautaron el primero este mes.

La persecución de este domingo se relaciona con un “buque de la flota clandestina sancionada que forma parte del esquema de evasión ilegal de sanciones de Venezuela”, declaró un funcionario estadounidense.

“Navega con bandera falsa y está sujeto a una orden de incautación judicial”, añadió.

Washington acusa a Venezuela de utilizar los ingresos del petróleo para financiar el narcotráfico, mientras que Venezuela califica la incautación de los tanqueros como “robo y secuestro”.

Bloqueo a los tanqueros

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó la semana pasada un “bloqueo” de los petroleros sancionados que entraban y salían del país.

Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, acusa al gobierno de Trump de tratar de robar sus recursos.

Las autoridades estadounidenses aún no han confirmado oficialmente la persecución del domingo y se desconocen la ubicación exacta y el nombre del petrolero involucrado.

Hasta la semana pasada, más de 30 de los 80 buques que se encontraban en aguas venezolanas o se aproximaban al país estaban sujetos a sanciones estadounidenses, según datos recopilados por TankerTrackers.com.

En la incautación del sábado, un equipo táctico especializado abordó un petrolero con bandera panameña en aguas internacionales.

Ese buque no figura en la lista de embarcaciones sancionadas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, Washington afirmó que transportaba “petróleo de PDVSA sujeto a sanciones”.

En los últimos cinco años, el buque también navegó bajo las banderas de Grecia y Liberia, según registros consultados por BBC Verify.

El gobierno de Donald Trump acusa a Nicolás Maduro de liderar una organización terrorista llamada Cartel de los Soles. / Getty / Reuters

“Estos actos no quedarán impunes”, declaró el gobierno venezolano en respuesta al incidente del sábado. Añadió que presentaría una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU y “otras agencias multilaterales y los gobiernos del mundo”.

Venezuela depende en gran medida de los ingresos de sus exportaciones de petróleo para financiar el gasto público.

En las últimas semanas, Estados Unidos reforzó su presencia militar en el mar Caribe y lleva a cabo ataques letales contra supuestas embarcaciones venezolanas dedicadas al narcotráfico, en operativos que causaron la muerte de unas 100 personas.

Washington no ha presentado pruebas públicas de que estas embarcaciones transportaran drogas y las acciones militares han sido objeto de un creciente escrutinio por parte del Congreso.

El gobierno de Trump acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de presuntamente liderar una organización terrorista llamada Cartel de los Soles, lo cual él niega.

