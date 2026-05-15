Estados Unidos prepara una acusación contra el exdirigente cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996

Redacción - BBC News Mundo

El gobierno de Estados Unidos se prepara para presentar cargos contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas hace 30 años, informó la cadena CBS, socia estadounidense de la BBC.

La acusación contra el exmandatario cubano de 94 años está pendiente de la aprobación de un gran jurado, revelaron a CBS autoridades estadounidenses familiarizadas con el asunto.

La eventual imputación del hermano del fallecido líder Fidel Castro supondría una fuerte escalada en la presión de Washington sobre la cúpula de poder de Cuba, en un contexto marcado por la grave crisis económica y energética que se vive en la isla.

La acusación apuntaría a la presunta responsabilidad del general Raúl Castro en un incidente ocurrido en febrero de 1996, cuando aviones MiG-29 cubanos derribaron dos aeronaves de Hermanos al Rescate, una organización de exiliados de Miami dedicada a localizar balseros que intentaban llegar a Estados Unidos, causando la muerte de cuatro personas.

El suceso provocó una tensa crisis entre la Cuba dirigida por Fidel Castro y la administración del entonces presidente estadounidense Bill Clinton.

Un portavoz del Departamento de Justicia de EE.UU. declinó hacer comentarios a CBS.

La agencia de noticias Reuters, por su parte, citó a una fuente del Departamento de Justicia al indicar que la imputación de Raúl Castro podría producirse de forma inminente.

Raúl Castro en 2018. / Getty Images

La noticia llega en un momento marcado por las crecientes presiones de Washington sobre La Habana.

En enero la administración del presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a los países que exporten petróleo a Cuba, una medida que cortó el suministro de combustible a la isla y ha contribuido a agudizar la ya grave crisis energética.

Cuba se encuentra en una situación de escasez extrema, agravada por la pérdida de apoyo del que era su principal socio y valedor, Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses en enero.

Trump ha exigido reformas profundas en Cuba y llegó a plantear la posibilidad de una “toma amistosa” del país por parte de EE.UU.

Este jueves, el gobierno cubano afirmó estar dispuesto a examinar una oferta de ayuda de Estados Unidos por valor de US$100 millones, horas después de que el ministro de Energía de la isla, Vicente de la O Levy, dijera que se habían quedado sin combustible.

Los contactos entre EE.UU. y Cuba

Raúl Castro dejó formalmente la dirección del Partido Comunista de Cuba en 2021 en favor del actual presidente Miguel Díaz-Canel.

Sin embargo, expertos señalan que el hermano menor de Fidel Castro sigue siendo la figura más poderosa del país.

Pese a su avanzada edad, sigue asistiendo a actos públicos como el desfile del pasado 1 de mayo, que encabezó junto a Díaz-Canel.

Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “Raulito” o “El Cangrejo”, es visto como un representante cercano del exmandatario y como un canal de contacto entre Washington y La Habana.

CBS News informó que el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió este jueves con Rodríguez Castro en La Habana, tras una primera visita de funcionarios estadounidenses el mes pasado.

Raúl Guillermo, nieto del general, sería uno de los principales interlocutores de Cuba con EE.UU. / Getty Images

Según un funcionario de la CIA citado por CBS News, Ratcliffe transmitió personalmente un mensaje de Trump en el que afirmaba que EE.UU. está “preparado para comprometerse seriamente en asuntos económicos y de seguridad”, pero únicamente si Cuba realiza “cambios fundamentales”.

La misma fuente añadió que Cuba “ya no puede ser un refugio seguro para adversarios en el hemisferio occidental”.

CBS News recordó que hace varios meses la principal fiscalía federal de Miami impulsó una nueva iniciativa destinada a investigar a dirigentes comunistas cubanos.

Esa operación, en la que participan autoridades federales, fuerzas de seguridad locales y el Departamento del Tesoro, busca posibles delitos económicos, de narcotráfico, violencia e infracciones migratorias, con especial atención a miembros de la cúpula del Partido Comunista.

Protesta en Florida en febrero de 1996 por el derribo de las dos avionetas. / Getty Images

El derribo de las avionetas

El derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996, es uno de los episodios más graves en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos tras el fin de la Guerra Fría.

Las cuatro personas a bordo de las aeronaves murieron. Una tercera avioneta consiguió escapar.

El gobierno cubano alegó entonces que las avionetas habían violado repetidamente el espacio aéreo de la isla y que el grupo llevaba a cabo acciones provocadoras contra el régimen, como el lanzamiento de panfletos antigubernamentales.

La Organización de los Estados Americanos, por su parte, concluyó que las avionetas fueron abatidas en espacio aéreo internacional y que Cuba había violado el derecho internacional.

Tras el derribo, el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, impulsó nuevas medidas para endurecer las sanciones a la isla.

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