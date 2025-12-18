Panamá, 18 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Flota fantasma

    Estados Unidos sanciona a 29 buques por transportar crudo y derivados iraníes

    EFE
    Estados Unidos sanciona a 29 buques por transportar crudo y derivados iraníes
    La llamada "flota fantasma" rusa o "flota en la sombra" elude el mecanismo de limitación del precio del petróleo. Imagen tomada de internet

    El Gobierno de Estados Unidos incluyó este jueves a 29 buques y a sus empresas gestoras en su lista de sanciones por su presunta participación en la llamada “flota fantasma” de Irán, acusada de transportar crudo y productos petrolíferos iraníes mediante prácticas marítimas engañosas para evadir sanciones internacionales y canalizar ingresos a Teherán.

    La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense identificó las embarcaciones y las compañías vinculadas como responsables de movilizar cientos de millones de dólares en hidrocarburos iraníes hacia diversos usuarios finales, aun cuando supuestamente ocultaban el origen real de las cargas y los destinos de los envíos.

    Entre los sancionados figura el empresario egipcio Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr, cuyas empresas están asociadas con siete de los buques incluidos en la medida, además de varias navieras con presencia en países como Emiratos Árabes Unidos, India, Panamá y las Islas Marshall, según detalló el Tesoro.

    La acción se produce en el marco de la estrategia estadounidense de “máxima presión” sobre Irán, basada en la ‘Orden Ejecutiva 13902’ y en el ‘Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2’, con el objetivo de elevar los costos de exportación de petróleo iraní y reducir los ingresos que Teherán obtiene por cada barril vendido.

    Estas sanciones llegan además días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que incautará todos los petroleros que ingresen o salgan de Venezuela y que cuenten con algún tipo de penalización por sus vínculos con Irán.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Jueza imputa cargos y ordena detención domiciliaria a empresario por presunto peculado en perjuicio de Conades. Leer más
    • Detienen a sujetos vinculados al Tren de Aragua y desactivan minas. Leer más
    • Días feriados y fiestas nacionales en Panamá 2026: Calendario detallado. Leer más
    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • El antiguo Figali volverá a manos privadas tras 16 años bajo administración estatal. Leer más
    • Reprogramación de pagos del Ifarhu 2025: quiénes cobran este lunes 15 de diciembre. Leer más