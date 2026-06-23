Panamá, 23 de junio del 2026
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    Departamento de Estado

    Estados Unidos sanciona a entidades vinculadas a Gaesa y a una familiar de los Castro

    EFE
    Estados Unidos sanciona a entidades vinculadas a Gaesa y a una familiar de los Castro
    Fotografía de archivo del expresidente de Cuba Raúl Castro. EFE/ Ernesto Mastrascusa

    Estados Unidos sancionó este martes a cinco entidades estatales cubanas, tres de ellas vinculadas al conglomerado militar empresarial Gaesa y dos relacionadas con minería y metalúrgica, además de señalar a la esposa de uno de los hijos del expresidente Raúl Castro.

    “Hoy, el Departamento de Estado designa a cinco entidades y a una persona para impulsar los esfuerzos integrales de la Administración Trump destinados a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro hemisferio”, indica el Gobierno estadounidense en un comunicado.

    Información en desarrollo...

    EFE

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