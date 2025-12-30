Panamá, 30 de diciembre del 2025

    Estados Unidos sanciona a fabricante estatal venezolano de drones por comerciar armas con Irán

    EFE
    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa Cilia Flores, reaccionan durante una movilización este lunes, en Caracas (Venezuela). EFE

    Estados Unidos sancionó este martes a la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), el fabricante estatal de drones venezolano, y a su presidente, José Jesús Urdaneta González, como parte de un paquete de nuevas acciones contra una decena de personas y entidades involucradas en la compraventa de armas entre Venezuela e Irán.

    Washington ha decidido sancionar “a 10 personas y entidades con sede en Venezuela e Irán, incluida una empresa venezolana que ha contribuido al comercio de vehículos aéreos no tripulados (UAV) entre Irán y Venezuela”, informó el Departamento del Tesoro estadounidense en un comunicado.

    Información en desarrollo...

    EFE

    Agencia de noticias


