Estados Unidos sanciona a fabricante estatal venezolano de drones por comerciar armas con Irán

Estados Unidos sancionó este martes a la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), el fabricante estatal de drones venezolano, y a su presidente, José Jesús Urdaneta González, como parte de un paquete de nuevas acciones contra una decena de personas y entidades involucradas en la compraventa de armas entre Venezuela e Irán.

Washington ha decidido sancionar “a 10 personas y entidades con sede en Venezuela e Irán, incluida una empresa venezolana que ha contribuido al comercio de vehículos aéreos no tripulados (UAV) entre Irán y Venezuela”, informó el Departamento del Tesoro estadounidense en un comunicado.

