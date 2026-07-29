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    Medio Oriente

    Estados Unidos y Arabia Saudí atacan en Irak a grupos alineados con Irán tras 30 ataques con drones

    EFE
    Estados Unidos y Arabia Saudí atacan en Irak a grupos alineados con Irán tras 30 ataques con drones
    Los ataques destruyeron varios centros logísticos y de armamento, según el Cenctcom. Tomada de X

    Estados Unidos y Arabia Saudí ejecutaron este martes ataques de precisión contra posiciones de grupos terroristas alineados con Irán en el este de Irak, en respuesta a más de 30 ataques con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra fuerzas estadounidenses e infraestructuras energéticas saudíes en las últimas 72 horas, informó el Comando Central de Estados Unidos (Cenctcom).

    Los ataques destruyeron varios centros logísticos y de armamento, según el Cenctcom, que advirtió a la Guardia Revolucionaria iraní y a sus aliados que cesen los ataques para evitar una nueva respuesta militar estadounidense.

    El nuevo ataque estadounidense se produce luego de que asegurara haber frustrado un intento de ataque sorpresa con varios misiles balísticos lanzados desde Irán contra tropas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio, en el primer ataque de este tipo desde que el presidente Donald Trump afirmó que Washington y Teherán estaban negociando.

    Además, el Cenctcom señaló que entre febrero y abril se registraron más de 600 intentos de ataques de milicias alineadas con Irán contra ciudadanos e instalaciones estadounidenses en Irak.

    El pasado jueves, Estados Unidos llevó a cabo su más reciente ronda de bombardeos contra la República Islámica, en la decimotercera jornada consecutiva de ataques desde que se rompió la tregua pactada en junio.

    Desde la implementación inicial del bloqueo marítimo, las fuerzas de Estados Unidos han desviado más de 140 buques, inhabilitado nueve barcos que desobedecieron sus órdenes y han permitido el paso de más de cincuenta naves comerciales con ayuda humanitaria.

    EFE

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