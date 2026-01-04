Estas son las primeras imágenes de Nicolás Maduro tras su llegada a Nueva York

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Distintos medios de comunicación difundieron las primeras imágenes de Nicolás Maduro, luego de su llegada a Nueva York, tras un traslado desde Venezuela, luego de haber sido capturado por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Las imágenes, mostradas por NTN24, muestran a Maduro al momento de descender de un avión bajo un fuerte dispositivo de seguridad. Sin embargo, no fue posible confirmar visualmente si su esposa, Cilia Flores, lo acompañaba en ese momento, pese a que ambos habrían sido capturados juntos.

Nicolás Maduro a su arribo a Nueva York

De igual forma, se ha difundido los videos de la llegada de Maduro a las oficinas de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) deseando un feliz año a los presentes.

Con un "Happy New Year", llega Nicolás Maduro a las instalaciones de la DEA en Nueva York. pic.twitter.com/86l3cBGLRE — La Prensa Panamá (@prensacom) January 4, 2026

Maduro fue trasladado desde Venezuela a bordo del buque USS Iwo Jima hasta la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, en el sureste de Cuba, desde donde habría sido llevado en un avión Boeing 757 a Nueva York, según el medio colombiano, Noticias Caracol.

De acuerdo con la conferencia de prensa de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Maduro, quien fungía como presidente de Venezuela, y su esposa, Cilia Flores, deberán enfrentar cargos federales relacionados con narcotráfico y narco-terrorismo presentados en tribunales de la ciudad desde 2020.