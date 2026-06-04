Panamá, 04 de junio del 2026
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    Océanos

    EU alerta que el fenómeno de ‘El Niño’ podría provocar blanqueamiento global de los corales

    EFE
    EU alerta que el fenómeno de ‘El Niño’ podría provocar blanqueamiento global de los corales
    Los corales enfrentan una creciente amenaza por el calentamiento de los océanos. EFE

    La aparición del fenómeno meteorológico de ‘El Niño’ durante el verano boreal podría acarrear este año el quinto blanqueamiento global de corales en el mundo, por el repentino aumento de las temperaturas de los océanos, según las autoridades meteorológicas de Estados Unidos.

    La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) informó esta semana -en un boletín- que existe “un alto riesgo” para los arrecifes de coral en gran parte del Pacífico Norte (incluido Hawái), así como en Florida y el Caribe a finales de este verano por la aparición de ‘El Niño’.

    Este fenómeno consiste en un calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial que modifica los patrones climáticos en intervalos de entre dos y siete años, lo que provoca sequías en zonas más bien húmedas y lluvias torrenciales en otras áridas, además de alterar el ciclo de huracanes.

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    Según la NOAA, ‘El Niño’ comenzará a percibirse en los próximos meses y elevará más de dos grados centígrados la temperatura de la superficie marítima en el Océano Pacífico ecuatorial. Los expertos no descartan un ‘Superniño’ a finales de año, que implica un calentamiento todavía mayor del mar.

    El aumento drástico de las temperaturas genera estrés en los corales y desencadena su blanqueamiento, una señal de alarma que los hace perder los organismos que les aportan color y nutrientes y que, si se prolonga, puede causar su muerte.

    Simulaciones del organismo gubernamental fijan entre el 60 y el 90% la probabilidad de un blanqueamiento masivo de corales entre junio y septiembre, especialmente en el Pacífico Ecuatorial, aunque con incidencia en el Atlántico oriental.

    “Estamos en una era en la que los arrecifes se blanquean casi anualmente, lo que significa que definir cuándo comienzan y terminan los eventos globales se está volviendo cada vez más difícil”, informó -en un comunicado- el coordinador del programa de vigilancia de arrecifes de coral de la NOAA, Derek Manzello.

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    El experto detalló que el plan -a partir de ahora- es basarse en observaciones de blanqueamiento en el terreno para determinar si ocurren eventos globales y cuándo.

    Los episodios de blanqueamiento se han replicado cada año que ha ocurrido ‘El Niño’ desde 1998 y sus efectos son cada vez “más generalizados y severos”.

    Los más recientes blanqueamientos coralinos se registraron a principios de 2023 y mediados de 2025 y afectó a un 84% de la superficie mundial de arrecifes.

    Los científicos investigan qué factor permitió al 16% de corales restantes evitar su blanqueamiento, para tratar de comprender la resiliencia al calor de esta especie que sirve de sustento y refugio para miles de animales marinos.

    EFE

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