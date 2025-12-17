Exembajador subraya valor estratégico de la relación Panamá–Chile tras llamada presidencial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Francisco Cruz, exembajador de Chile en Panamá y presidente de la Cámara Binacional de Comercio, señaló que la conversación entre el presidente José Raúl Mulino y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, es una señal de la cercanía bilateral entre ambos países y “una muy buena noticia” para la relación diplomática.

Cruz destacó que, tras siete años de la última visita de un presidente chileno a Panamá —realizada por Sebastián Piñera en 2018—, el anuncio del mandatario panameño de visitar Chile representa un hecho relevante que reactiva el contacto al más alto nivel.

“En los últimos años, los presidentes Frei, Lagos, Bachelet y Piñera han mantenido una conexión permanente con Panamá, no solo a través de visitas oficiales o de Estado, sino también mediante una relación activa en otros ámbitos del desarrollo compartido. Un ejemplo de ello fue la inauguración del Canal ampliado, a la que asistió la expresidenta Michelle Bachelet como la única mandataria latinoamericana en 2016, y posteriormente la travesía del Canal a bordo de la Esmeralda encabezada por el presidente Piñera”, recordó.

Cruz subrayó la necesidad de fortalecer una relación de Estado que trascienda a los gobiernos de turno, especialmente de cara a 2026, cuando se cumplirán 20 años del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Chile y Panamá. “Ese aniversario debe permitirnos revisar el intercambio comercial, las inversiones compartidas y avanzar hacia nuevos desafíos”, afirmó.

Para el exembajador, también resulta clave impulsar una diplomacia empresarial eficaz, apoyada en vínculos gremiales, empresariales y políticos, así como otorgar mayor valor al trabajo parlamentario de ambos países, considerando la presencia del Parlatino y Parlaméricas en Panamá.

El pronunciamiento se produce luego de que el presidente Mulino llamara este lunes 15 de diciembre al presidente Kast, para desearle éxito y reiterar su interés en seguir fortaleciendo los lazos bilaterales. Mulino extendió además una invitación oficial para visitar Panamá.

“Grata llamada con el Presidente Electo (Kast), deseándole todo lo mejor a él y al pueblo chileno en este nuevo capítulo. Esperamos encontrarnos pronto y seguir fortaleciendo los lazos entre nuestros países, sobre la base de todo lo bueno que ya tenemos en común y generar más oportunidades para ambas naciones”, escribió Mulino en su cuenta de X.

Kast, líder de derecha, se impuso en las elecciones presidenciales chilenas con más del 58 % de los votos y asumirá el cargo el próximo 11 de marzo, tras derrotar por amplio margen a Jeannette Jara, candidata unitaria de la izquierda y exministra de Trabajo del gobierno saliente de Gabriel Boric.