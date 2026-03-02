Expertos internacionales participaron en encuentro de arqueología marítima en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá fue sede del Encuentro Internacional de Arqueología Marítima, evento organizado por el Ministerio de Cultura en coordinación con el Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales (CIHAC AIP).

Esto, como parte de una agenda científica orientada a la investigación y protección del patrimonio cultural subacuático del país. La actividad se realizó en el Museo del Canal Interoceánico, en el Casco Antiguo, ciudad de Panamá.

La arqueología marítima es la rama de la arqueología que estudia la relación histórica entre el ser humano y el mar, los ríos y otros cuerpos de agua.

Según detalló MiCultura, el encuentro tuvo como objetivo avanzar en el Inventario del Patrimonio Cultural Subacuático del Caribe panameño y establecer bases técnicas para su adecuada gestión y conservación. La iniciativa forma parte de un proyecto financiado por el Gobierno que busca dotar al Estado de una base de datos especializada para la protección de estos bienes históricos.

Panamá avanza en la protección del patrimonio subacuático con apoyo internacional. Foto/Cortesía

En la jornada participaron especialistas de España, Portugal, Reino Unido, Colombia y Panamá, quienes desarrollaron sesiones académicas, reuniones del comité científico y giras técnicas a sitios históricos como el Fuerte de San Lorenzo, Nombre de Dios y Portobelo. Durante los intercambios se analizaron metodologías y experiencias sobre arqueología marítima y gestión del patrimonio sumergido.

Entre los temas abordados destacaron la protección del patrimonio subacuático desde el acervo documental español, experiencias de gestión en la península ibérica y el uso de tecnologías como vehículos operados remotamente (ROV), geofísica marina y sistemas de automatización de datos.

También se presentaron propuestas metodológicas para el inventario arqueológico del Caribe panameño y su vinculación con la ruta marítima transístmica.