Expresidente colombiano Santos pide a De la Espriella que continúe con el acuerdo de paz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El exmandatario colombiano y premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos (2010-2018) hizo un llamado este martes al presidente electo Abelardo de la Espriella para que continúe con la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 por su Gobierno y que el ultraderechista rechaza.

“Hago un llamado respetuoso pero firme al Gobierno entrante para que retome el camino de la implementación. No como un legado de un Gobierno, sino como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos”, afirmó Santos durante su participación en un congreso que conmemora una década de la firma del acuerdo de paz que permitió la desmovilización de las antiguas FARC.

De la Espriella, que asumirá este 7 de agosto, anunció este lunes la eliminación de consejerías y agencias vinculadas a la Presidencia de la República, entre ellas la del comisionado de Paz, que ha conducido las negociaciones con los grupos armados ilegales.

“A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad”, declaró ayer el mandatario electo, crítico de la política de ‘Paz Total’ del presidente saliente, Gustavo Petro.

De la Espriella afirmó que cuando asuma la Presidencia, los ministerios de Justicia y del Interior, junto con el comisionado para la Seguridad, una figura que no existe actualmente, “tienen la orden de desmontar de manera inmediata, cumpliendo la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz”.

Por ello, Santos resaltó los resultados logrados desde la firma del acuerdo y agradeció a quienes participaron en el proceso, en especial a las víctimas, por la confianza.

“Quiero agradecer a la comunidad internacional que nos ha acompañado con constancia y perseverancia (...) a los negociadores del Gobierno y de la antigua guerrilla cuyo trabajo permitió abrir una puerta que muchos creían cerrada. Pero sobre todo quiero agradecer a las víctimas y los firmantes de paz”, indicó Santos, quien recibió el premio Nobel de Paz en 2016.

El exmandatario resaltó el trabajo de la Juridiscción Especial para la Paz (JEP), que impone penas restaurativas, que no implican cárcel, a quienes colaboran con el esclarecimiento de la verdad sobre lo sucedido en el conflicto armado.

“Lo que está ocurriendo en la JEP no tiene precedentes en el mundo. Máximos responsables reconociendo públicamente crímenes atroces, delitos que por décadas quedaron en la impunidad”, enfatizó.

Asimismo, Santos desmintió que el acuerdo haya fortalecido a las bandas criminales en el país.

“Culpar al acuerdo por el accionar de estas estructuras es desconocer deliberadamente la realidad y sobre todo ignorar que lo que permite cerrar el paso a esos grupos es precisamente implementarlo y no sabotearlo. El fracaso no es del acuerdo, es de quienes han impedido que se implemente de manera integral”, aseguró exgobernante.

Por su parte, los últimos jefes del antiguo secretariado de la guerrilla de las FARC pidieron este martes al presidente electo “encontrar caminos” que permitan cumplir con la implementación del tratado del que se conmemorarán diez años en noviembre.