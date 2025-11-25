Panamá, 25 de noviembre del 2025

    JUSTICIA

    Extraditan desde Francia a acusado por homicidio de sacerdote en Colombia

    EFE
    Un juez colombiano envió a la cárcel a un hombre que admitió haber asesinado en 2024 a un sacerdote en Pereira (centro) y que, tras el crimen, huyó a Francia antes de ser capturado y extraditado, informó este lunes la Fiscalía.

    El acusado, Julián Cifuentes, aceptó los cargos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, delitos imputados por un fiscal.

    El sacerdote Darío Valencia Uribe desapareció el 25 de abril de 2024 en Pereira, capital de Risaralda, y sus restos fueron hallados el 20 de septiembre del mismo año en la población de Belalcázar, en el vecino departamento de Caldas.

    La investigación estableció que Cifuentes lo asesinó para no pagarle un vehículo que ambos estaban negociando.

    Según la Fiscalía, Cifuentes “se habría encontrado con el sacerdote, subido a su vehículo para concertar el pago (...) por la compra de una camioneta, disparado en varias oportunidades y arrojado el cuerpo en una zona rural de Belalcázar (Caldas) para evitar que fuera localizado por las autoridades”.

    Asimismo, se le atribuye haber llevado el vehículo a un lavadero de carros para intentar eliminar rastros de sangre y otras evidencias.

    El 29 de abril de 2024, Cifuentes salió del país hacia Francia, donde fue localizado gracias a una notificación roja de Interpol. Tras varios meses de trámites, fue extraditado y llegó a Bogotá el pasado 20 de noviembre.

    EFE

    Agencia de noticias


