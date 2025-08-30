Fallece en Costa Rica el periodista Alberto Padilla, exfigura de CNN en Español

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El comunicador mexicano Alberto Padilla, recordado por su trayectoria como presentador en CNN en Español, murió la noche del viernes 29 de agosto en San José, Costa Rica, a los 60 años de edad.

La noticia fue confirmada por la emisora CRC 89.1 Radio, donde en los últimos años conducía un programa de análisis, según reseñó el diario La Nación.

De acuerdo con el medio costarricense, Padilla participaba en una reunión social cuando se descompensó de manera repentina. Sus acompañantes lo trasladaron al Hospital Cima de la capital, donde pese a recibir atención médica falleció en horas de la noche.

Radicado en Costa Rica desde hace cinco años, Padilla dirigía el espacio radial “A las 5 con Alberto Padilla”, dedicado a examinar temas económicos, políticos y sociales.

Con una destacada carrera en CNN en Español, Padilla fue presentador y analista, cubrió hechos de relevancia internacional y entrevistó a reconocidos líderes en distintos ámbitos.

Nacido en Monterrey, México, el 9 de enero de 1965, se formó en Estudios Internacionales en la Universidad de Monterrey y más tarde completó el Programa de Alta Gerencia en el Incae Business School de Costa Rica.

Video del último programa de Alberto Padilla:

Colegas y excompañeros de CNN como Glenda Umaña lamentaron el fallecimiento del comunicador.

"Amanezco totalmente en shock…Enterándome de la noticia del descanso eterno de nuestro querido amigo #AlbertoPadilla. Dios le concedió partir en nuestra tierra #CostaRica donde vivía hace unos ocho años", escribió en sus redes Umaña.