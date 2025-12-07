Panamá, 07 de diciembre del 2025

    TENÍA 99 AÑOS DE EDAD

    Fallece Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico

    EFE
    Fotografía de archivo del pianista y co-fundador del Gran Combo de Puerto Rico Rafael Ithier. EFE

    El legendario músico puertorriqueño Rafael Ithier, uno de los fundadores de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció este sábado a sus 99 años por complicaciones de salud, confirman varios artistas en sus redes sociales.

    “Hoy el universo salsero pierde uno de sus pilares más importantes en la historia del género ‘Don Rafael Ithier’ no solamente el fundador, director, arreglista y pianista de la orquesta de Salsa más importante del mundo ‘EL GRAN COMBO DE PR’”, expresó el salsero Víctor Manuelle en su página de Facebook.

    Agregó que Ithier fue también “el empresario más visionario, negociante y de más vigencia que existió y existirá en la historia de la salsa”.

    “Te marchas, pero tu legado y tu música seguirán vigentes en todos los que hacemos este género musical que llamamos salsa. Gracias por cada consejo, cada conversación, cada compartir en tarima. Serán historias que nunca olvidaré”, resaltó. De acuerdo con una fuente cercana a EFE, Ithier “estaba hospitalizado con neumonía y no lo superó”.

    Uno de los últimos trabajos en los que participó Ithier y su orquesta fue en el especial navideño del Banco Popular de Puerto Rico, ‘Estampas de mi tierra’, donde interpretan Alegría y paz.

    Dicho proyecto se transmitirá este domingo por los principales canales de televisión de Puerto Rico, el portal del Banco Popular y YouTube.

    Por su parte, la merenguera puertorriqueña Olga Tañón agradeció, de igual manera en su cuenta de Facebook, a Ithier “por darnos tanto, por enseñarnos tanto, por su profesionalismo, cariño y respeto”.

    “Su contribución en la música tiene un antes y un después. Doy gracias a por que tuve el honor de conocerte y compartir hermosos momentos. Te fuiste arropado por la música, por esa que llegó a el mundo entero” (sic), destacó.

    “Te llevaré siempre dentro de mi corazón con el mayor cariño y agradecimiento. DESCANSA EN PAZ, AMADO Y RESPETADO RAFAEL ITHIER”, apuntó.

