Fallecidos en terremotos en Venezuela se eleva a 1,430 personas y 3,238 heridos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El número de fallecidos tras los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 1,430 personas, mientras que 3,238 heridos han recibido atención médica, según informó este sábado 27 de junio el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Rodríguez indicó a través de VTV, que unas 73 mil 736 familias han sido atendidas como parte de la respuesta desplegada por las autoridades ante los daños ocasionados por los dos sismos y sus posteriores réplicas, que han afectado principalmente zonas del estado Vargas y otras regiones cercanas a Caracas.

(VIDEO) Balance completo ofrecido por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, este sábado 27 de junio a la 1:15 p.m. 1.430 fallecidos, 3.142 familias damnificadas, 7.200.000 kilos de alimentos distribuidos https://t.co/Lhk43xCa3C pic.twitter.com/HGTtCFciVu — Luigino Bracci Roa (@lubrio) June 27, 2026

Desde el inicio de la emergencia se han contabilizado 430 réplicas, lo que eleva a 432 el total de eventos sísmicos registrados desde los terremotos iniciales, de acuerdo con el balance presentado por el dirigente oficialista.

El presidente del Parlamento señaló además que los equipos voluntarios interesados en apoyar las labores de búsqueda y rescate en el estado Vargas deberán registrarse en el Poliedro de Caracas. La medida busca organizar el traslado de los grupos hacia las áreas afectadas y coordinar su participación en las operaciones de emergencia.

Rodríguez informó que la respuesta sanitaria desplegada tras los terremotos acumula más de 12 mil atenciones médicas en las zonas afectadas, además de 7,500 evaluaciones de triaje y más de 5 mil asistencias directas en hospitales. El funcionario señaló que los servicios de salud permanecen activos en los siete estados impactados por la emergencia.

En materia de asistencia humanitaria, el presidente del Parlamento indicó que se han distribuido 7.2 millones de kilos de alimentos, principalmente en el estado La Guaira, la zona que describió como la más golpeada por la devastación. Añadió que también se han entregado 16,145 bolsas de comida y 220,434 comidas calientes a las personas afectadas.

Una retroexcavadora trabaja en una zona afectada por un terremoto este viernes, en La Guaira (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

El balance oficial incluye la atención directa de 73,736 familias, mientras que 3,142 hogares damnificados permanecen atendidos en refugios habilitados en los siete estados afectados. Rodríguez explicó que también se están instalando espacios temporales para quienes, pese a que sus viviendas hayan sido evaluadas como aptas, prefieren no regresar por temor a nuevas réplicas.

Rodríguez pidió a los ciudadanos canalizar las donaciones de alimentos, medicinas, frazadas y colchones a los centros de acopio instalados en la carpa de La Carlota y en la Almacenadora Caracas, en Catia. Explicó que la medida busca ordenar la distribución de los suministros y evitar riesgos sanitarios, como el traslado de carne o pollo sin refrigeración adecuada.

El funcionario informó que 21 delegaciones internacionales participan en la emergencia con 2,242 rescatistas, 96 unidades caninas, 40 vehículos de carga y 32 vehículos de traslado. Según el reporte, estas misiones también han aportado 103.7 toneladas de equipos y herramientas, además de tres toneladas de medicamentos.

A este apoyo internacional se suman más de 30 mil venezolanos, entre militares, policías, rescatistas, médicos, paramédicos, psicólogos y personal de apoyo, desplegados en las áreas de desastre. Rodríguez detalló que entre los equipos que han llegado figuran médicos de Curazao, rescatistas y personal sanitario de Argentina y Catar, unidades caninas de Puerto Rico y efectivos de seguridad de Barbados.

En cuanto al voluntariado, señaló que 2,697 personas se habían registrado hasta el mediodía del 27 de junio en el Poliedro de Caracas, desde donde serán organizadas en convoyes para ser trasladadas hacia La Guaira. Insistió en que el ingreso de los colaboradores debe realizarse de forma coordinada para no interferir con las labores de búsqueda bajo los escombros.

Rodríguez también aseguró que el viaducto Caracas-La Guaira se encuentra operativo y es evaluado técnicamente cada 12 horas. El dirigente rechazó versiones sobre supuestos daños estructurales y afirmó que, según las inspecciones oficiales, la vía se mantiene “en funcionamiento al 100%”.