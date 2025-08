Familia de opositor venezolano dice desconocer su paradero tras más de una semana detenido

¡EXIGIMOS FE DE VIDA YA! ⚠️



Una semana sin saber de José Riera. Una semana de silencio, angustia y desesperación.



José fue detenido arbitrariamente el 26 de julio y desde entonces es víctima de una desaparición forzada. No hay fe de vida, no hay contacto, no hay respuestas.… pic.twitter.com/tFgf4s3RRV