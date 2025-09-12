Familiar entregó al supuesto asesino de Charlie Kirk

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un familiar del supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk fue quien entregó a la policía a Tyler Robinson, el sospechoso de haber cometido el crimen y quien le habría “confesado o insinuado” ser el autor del homicidio, informó este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox.

“Damas y caballeros, lo atrapamos. En la noche del 11 de septiembre, un familiar de Tyler Robinson contactó a un amigo de la familia, quien a su vez contactó a la Oficina del Sheriff del Condado con información de que Robinson les había confesado o insinuado que había cometido el incidente”, dijo Cox en una rueda de prensa.

Cox precisó que entonces esta información fue enviada a los agentes del FBI, quienes revisaron videos de vigilancia del campus de la Universidad Utah Valley (UVU) - donde fue asesinado Kirk de un disparo el pasado miércoles - y lograron identificar a Robinson “llegando al campus de la UVU en un Dodge Challenger gris aproximadamente a las 8:29 hora local”.

“Los investigadores entrevistaron a un miembro de la familia de Robinson, quien declaró que Robinson se había vuelto más político en los últimos años”, agregó Cox.

El presidente Trump anunció en una entrevista con Fox News que ya tenían al sospechoso en custodia y adelantó que lo atraparon gracias a un familiar que identificó como el padre de Robinson, aunque en la rueda de prensa no se detalló el grado de parentesco del informante.

Según el gobernador, el familiar recordó que en una cena antes del día del asesinato de Kirk, el sospechoso mencionó que el comentarista y estrecho aliado de Trump tenía previsto un evento en la UVU. “Hablaron sobre por qué no les gustaba (Kirk) y los puntos de vista que tenía”, añadió.

Cox, además, informó que el FBI habló con el compañero de cuarto de Robinson, de 22 años, quien mostró mensajes de este en la red social de streaming y juegos Discord, donde escribió mensajes “indicando la necesidad de recuperar un rifle de un punto de entrega, dejándolo en un arbusto”.

También mencionó que el supuesto asesino, dejó “mensajes relacionados con observar visualmente el área donde se dejó un rifle y un mensaje que hacía referencia a haber dejado el rifle envuelto en una toalla”.

“Los mensajes también hacen referencia al grabado de balas y a una mención de una mira telescópica y de que el rifle es único”, dijo Cox.

Tras su arresto, el supuesto asesino ha sido ingresado en la cárcel del condado de Washington, en el suroeste del estado de Utah, donde Robinson reside, aclaró el gobernador.