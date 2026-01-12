Familiares de presos políticos en Venezuela temen que ‘haya más muertos’ y exigen libertad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Familiares de presos políticos en Venezuela temen que “haya más muertos”, luego de que el sábado falleciera un policía detenido, y exigieron este domingo la liberación de sus parientes, tres días después de que las autoridades anunciaran la excarcelación de un “número importante de personas”.

En las afueras de Zona 7, un centro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Caracas −lugar de reclusión del funcionario fallecido−, se encontraba un grupo de familiares que exigía al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, liberar a “todos” los presos políticos.

“No tenemos más información de ellos, no tenemos fe de vida. ¿Dónde están los derechos humanos de los venezolanos? No hay derechos humanos, hemos sido violentados y ellos están presos y nosotros aquí, las madres, presos con ellos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aquí en Venezuela así, encarcelados todos?”, expresó Evelis Cano.

Delante de un grupo de cinco mujeres sentadas en la acera sobre una sábana y junto a varias mochilas, aseguró que tienen “días y noches durmiendo a la intemperie”.

“Estoy aquí, día y noche, siendo fuerte por mi hijo, necesito que me lo liberen, y de aquí no nos vamos a ir”, aseveró Cano, quien dijo sentirse indignada.

La familiar denunció que las cárceles de Venezuela “están llenas de venezolanos inocentes” y señaló que “ayer (sábado) murió uno”, en referencia al policía Edison José Torres Fernández, de 52 años, detenido desde diciembre, quien, según el fiscal general, Tarek William Saab, falleció luego de sufrir “un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco”.

Familiares de presos políticos lloran frente al centro penitenciario Rodeo I este domingo, en Zamora estado de Miranda (Venezuela). EFE/Ronald Peña R

Cano, con una pequeña bandera del país, agregó: “Nosotros somos Venezuela, somos una Venezuela que está en la calle, somo una Venezuela que queremos vivir en libertad”.

Organizaciones no gubernamentales y la oposición mayoritaria denuncian que el proceso de excarcelaciones anunciado el jueves ha avanzado a cuentagotas.

Hasta las 15:00 hora local (19:00 GMT) de este domingo, la ONG Foro Penal contaba solo 17 excarcelaciones, por lo que dijo que aún quedaban 803 presos políticos, mientras que la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), computaba 22 liberaciones hasta la tarde del sábado.

La PUD llamó a las autoridades a “acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento”.