Familiares de presos políticos tildan de ‘show’ visita del Parlamento a cárcel en Caracas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Familiares de presos políticos en Venezuela calificaron este sábado como “show” la visita del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, a una cárcel en Caracas, donde prometió la liberación de “todos” los detenidos el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía, que estimó pasaría “entre el martes que viene y a más tardar el viernes”.

“En el momento en que llegó Jorge Rodríguez y Jorge Arreaza (diputado), yo no me encontraba acá (...). Ellos no duraron creo ni 10 minutos, todo fue como un show mediático”, afirmó a EFE Evelis Cano, de 49 años, madre del preso Jack Tantak.

Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana bloquea el paso a familiares de presos políticos durante una protesta alrededor de El Helicoide este sábado, en Caracas (Venezuela). EFE/Ronald Peña R

Cano reprochó que Rodríguez no ingresara al recinto carcelario conocido como Zona 7, en Caracas, “a ver cómo estaban los presos políticos” y “escuchar testimonios de sus propias bocas”, que era, a su juicio, “lo que él tenía que hacer”.

“Él no nos dijo nada nuevo; él no vino a hacer nada nuevo. Él lo que tenía que haber hecho no lo hizo y perdió la oportunidad de haberse reivindicado con Venezuela”, sentenció Cano.

Por su parte, Marina Saldivia, de 69 años, manifestó que espera que el Gobierno “cumpla su palabra” de liberar a los presos políticos.

“Estamos esperando que si él dio la palabra (Jorge Rodríguez) que la cumpla”, expresó Saldivia, quien dijo a EFE tener cuatro familiares detenidos: dos hijos, una nieta y una yerna.

Diego Casanova (c), integrante del comité para la libertad de los presos políticos, habla en una protesta alrededor de El Helicoide este sábado, en Caracas (Venezuela). EFE/Ronald Peña R

“Nosotros queremos que Venezuela se recupere lo más pronto posible y que si ellos van a seguir en este Gobierno que vean el sufrimiento que tenemos nosotras las madres”, añadió Saldivia.

El viernes, Rodríguez llegó al sitio acompañado por el diputado chavista Jorge Arreaza, quien presentó el proyecto de ley de amnistía ante el Parlamento el jueves para una de las dos discusiones a las que debe ser sometida una legislación para ser definitivamente aprobada.

El Parlamento venezolano, de amplia mayoría chavista, aprobó el jueves en primera votación el proyecto de ley de amnistía impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que ahora debe ser evaluado en un segundo y último debate.

El proyecto excluye a los procesados y condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, indicó el diputado Arreaza al presentar el proyecto de ley.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos en Venezuela, cifra el total de estos detenidos en 687.

Personas lloran durante una protesta alrededor de El Helicoide este sábado, en Caracas (Venezuela). EFE/Ronald Peña R

La legislación fue propuesta la semana pasada por la presidenta encargada en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos iniciado el 8 de enero, casi una semana después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores.