Panamá, 25 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    RÉGIMEN

    Familiares informan de la excarcelación de 71 detenidos tras presidenciales en Venezuela

    EFE
    Familiares informan de la excarcelación de 71 detenidos tras presidenciales en Venezuela
    Fotografía de archivo de una persona durante una manifestación en inmediaciones del Ministerio Público (MP, Fiscalía), en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutierrez

    El Comité de Madres en Defensa de la Verdad informó que, desde la madrugada de este jueves, han sido excarceladas 71 personas -65 hombres, 3 mujeres y 3 adolescentes- que habían sido detenidas en Venezuela en el contexto de las protestas tras las elecciones presidenciales de 2024.

    +info

    Ministro de Defensa cree que lo que pase en Venezuela definirá “el nuevo orden mundial”Machado promete regresar a Venezuela y anunciará ‘nuevos pasos’ para la ‘victoria’

    En un nota de prensa, el colectivo detalló que el grupo de hombres estaba recluido en el penal conocido como Tocorón, en el estado Aragua (norte), mientras que las mujeres en el Centro Penitenciario Femenino La Crisálida, en Miranda (norte), y los adolescentes en La Guaira (norte).

    El comité celebró las excarcelaciones, aunque consideró que es un logro “insuficiente”, por lo que exigió “la libertad plena” de todos los detenidos poselectorales a través de una amnistía general.

    “La injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país”, subrayó el colectivo, integrado por familiares de detenidos tras esos comicios.

    En octubre pasado, las madres de los detenidos indicaron que el proceso de excarcelaciones permanecía suspendido desde marzo de 2025, por lo que pidieron entonces la revisión de los casos de sus hijos.

    Las excarcelaciones de este jueves también fueron confirmadas en X por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, integrada por familiares de los detenidos.

    Después de las presidenciales del 28 de julio de 2024, se desató una crisis en Venezuela, a raíz de la controvertida reelección de Nicolás Maduro, proclamada por el ente electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo-, y de la denuncia de “fraude” por parte de la oposición mayoritaria, que reclama la victoria de Edmundo González Urrutia.

    En este contexto, más de 2.400 personas fueron detenidas -la mayoría de ellas excarceladas- y acusadas de “terroristas”, según la Fiscalía, aunque varias ONG y partidos opositores las defienden como inocentes y aseguran que son presos políticos.

    El Ejecutivo de Maduro asegura que el país está “libre de presos políticos” y que los señalados como tal están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pago PASE-U 2025: Ifarhu anuncia calendario para próximas entregas. Leer más
    • Pago del PASE-U 2025: Ifarhu explica quiénes quedan fuera del tercer desembolso. Leer más
    • Sala Penal no admite casación y mantiene condena a exdirigente del fútbol Ariel Alvarado. Leer más
    • Fiscalía ordena archivar denuncia presentada por asesor de Mayer Mizrachi contra el vicealcalde Roberto Ruiz Díaz. Leer más
    • Panamá logra su mejor cierre histórico en el ‘ranking’ FIFA. Leer más
    • Tribunal Superior revoca sentencia: absuelve a exministra y condena a exfuncionarios del Miviot. Leer más
    • Exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, pide audiencia de revisión de medidas cautelares. Leer más