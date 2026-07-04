Familias luchan por mantener viva la esperanza tras nueve días de los sismos en Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Familiares de las víctimas de los terremotos en Venezuela lucharon este viernes contra el desánimo e insistieron en mantener viva la esperanza de encontrar vivos a sus parientes entre los escombros, aun cuando han pasado nueve días de los devastadores sismos que dejaron al menos 2,645 muertos.

En la región de La Guaira (norte, aledaña a Caracas), la más afectada, los rescatistas siguieron tratando de buscar gente entre los escombros en una misión cada vez más imposible.

Familiares pidieron que se refuerce la búsqueda y apoyo para retirar los escombros y seguir buscando a personas vivas.

Rescates

En un edificio completamente derruido en Playa Grande, aún no habían encontrado pruebas de vida, a pesar de que las familias agrupadas a los alrededores aseguraron que en la madrugada una radio de un militar dio interferencias y creen que es de un guardia de seguridad atrapado que estaba intentando comunicarse con el exterior.

Entretanto, en el sector Caraballeda, la familia de Fabio, un niño de 9 años atrapado bajo los escombros de su edificio, sentía que su hijo seguía vivo, y su padre, Francisco Bastardo, dijo a EFE que no pierde la esperanza de que “va a aparecer”.

Cifras

La cifra de heridos se elevó a 12,666, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien no ofreció un balance sobre el número de personas desaparecidas.

El también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, publicó el balance en un mensaje en Telegram, en el que detalló, además, que unas 15,050 personas se quedaron sin vivienda y que 86,117 familias han sido atendidas. También habló de 6,462 personas rescatadas y de 885 edificios afectados, 189 de ellos totalmente colapsados.

Fotografía que muestra el techo de una vivienda afectado por el colapso un edificio del Colegio Agustiniano San Judas Tade, nueve días después de los terremotos. EFE/ Rayner Peña

Militarización y filas por comida

La Guaira estuvo el viernes más militarizada de lo habitual, cuando se cumplen nueve días del doble terremoto.

En La Guaira, se vieron largas filas de personas que esperaron su turno para recibir comida, mientras continuó la remoción de escombros.

Despedida en la playa

Unas cuarenta personas acompañaron a Leonardo Suárez a despedir a su madre, su esposa, sus dos hijas y un sobrino, así como a la abuela de su mujer, víctimas de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5.

Todos estaban en la playa de La Guaira donde la mamá de Suárez administraba un quiosco familiar, y había retratos de los seis fallecidos, puestos sobre las pequeñas cajas de madera que guardaban las cenizas. “No es nada fácil”, dijo a EFE.

Colapso parcial de un colegio

Un área de salones de un colegio en Caracas colapsó este viernes sin dejar ningún fallecido, según autoridades, en un momento en que se mantienen suspendidas las clases por el estado de emergencia.

El Colegio Agustiniano San Judas Tadeo, en el sector La Pastora, está en el borde de un barranco con pequeñas casas abajo, sobre las que cayeron los escombros, lo que dejó al menos un herido, que fue trasladado a un hospital, dijeron a EFE habitantes de la comunidad.

Reinicio de clases

El Ministerio de Educación anunció que se retomarán las clases a partir del próximo lunes, 6 de julio, en las zonas no afectadas, mientras que se mantendrán suspendidas en los sectores golpeados por los sismos.

La cartera de Educación ordenó también incorporar la gestión de riesgos como un tema de estudio. También se esperaba que las autoridades anunciaran medidas económicas, lo que no pasó.

Ayuda

Ecuador envió un cuarto vuelo con ayuda humanitaria para Venezuela, cargado con ocho toneladas, que se suma a los otros tres enviados en la última semana.

Por otro lado, empresas, entidades e instituciones públicas y privadas se volcaron desde España para ayudar a los damnificados por los terremotos. Hasta el momento se han recaudado más de 10 millones de euros, se han fletado varios aviones con ayuda humanitaria y continúa con la recogida de material de primera necesidad.

Un semestre sin Maduro

Este viernes también se cumplieron seis meses de la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante un ataque militar de Estados Unidos en Caracas y tres regiones aledañas, el 3 de enero.

Al respecto, el hijo del chavista, el diputado Nicolás Maduro Guerra, denunció nuevamente que su padre y Flores fueron víctimas de un “secuestro”, y dijo en X: “Gracias a tus enseñanzas, a tu ejemplo, a tu fuerza moral, espiritual y tu fe irreductible, hoy Venezuela, a pesar del inmenso dolor que sentimos, nos levantamos con resiliencia y amor”.