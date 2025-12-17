Panamá, 17 de diciembre del 2025

    Entretenimiento

    Farruko llega a Panamá y adelanta nuevos proyectos musicales

    Itzaly Pérez Garita
    Farruko llega a Panamá el pasado lunes 15 de diciembre. Foto tomada de Instagram

    El artista urbano puertorriqueño Farruko se encuentra en Panamá, según reveló el propio cantante a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes de su llegada el pasado lunes, generando expectativa entre sus seguidores.

    En este contexto, se anunció una colaboración entre Farruko y el cantante panameño Eddy Lover, un proyecto musical que fusionaría el reggae con el dancehall.

    Ambos artistas han compartido mensajes y adelantos desde estudios de grabación, lo que ha reforzado los rumores sobre el lanzamiento de nueva música.

    Aunque hasta el momento no se han revelado mayores detalles, la visita de Farruko a Panamá apunta a sesiones de trabajo y posibles colaboraciones que podrían ser anunciadas oficialmente en los próximos días.

    Cabe recordar que, en septiembre pasado, el intérprete puertorriqueño participó en la gala de los Premios Juventud 2025. En aquella ocasión, también sorprendió con una actividad abierta al público en la Plaza 5 de Mayo y una visita al centro penitenciario La Nueva Joya.

    Itzaly Pérez Garita

    Creador de contendio multimedia

