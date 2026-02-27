Farruko y Renato reescriben la historia: 40 años de “La chica de los ojos café”.

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En un video que circula en redes sociales y fue compartido por Farruko, el artista aparece junto a Renato en una conversación centrada en el significado de esta nueva etapa creativa y en el impacto que ha tenido la música en sus trayectorias.

Durante el diálogo, Farruko formula una pregunta directa al autor de La chica de los ojos café: “¿Qué ibas a saber tú que un artista puertorriqueño viniera y te dijera que iban a rehacer la música?”.

La expresión, más que una provocación, subraya la intención de reinterpretar un clásico desde una mirada contemporánea, sin desligarlo de su contexto histórico.

En el audiovisual, el intérprete sostiene que la música tiene la capacidad de trascender generaciones, adaptarse a nuevos públicos y resignificarse con el paso del tiempo, manteniendo su esencia original.

El anuncio se produce en el marco del estreno de una nueva versión de La chica de los ojos café, previsto para este 26 de febrero de 2026 a las 7:00 p.m. El tema, lanzado originalmente en 1986, cumple 40 años y es considerado uno de los referentes de la música romántica en español y una pieza representativa en la evolución del reggae en español en Panamá.

Días antes, el artista presentó un breve documental en el que expone el trasfondo cultural del proyecto. En él, describe la iniciativa como un recorrido por las raíces del reggae en español y por la influencia afrocaribeña en la identidad musical panameña.

El álbum, titulado EPTY y de producción íntegramente panameña, incluye la participación de exponentes del movimiento urbano y del reggae en español como Phantom, Eddy Lover, Jeison Vega, Boza, Kafu Banton y Yemil, además del productor K4G y otros talentos nacionales.

Farruko permaneció en Panamá durante aproximadamente un mes en septiembre de 2025, en el contexto de los Premios Juventud celebrados en el país. Durante ese periodo sostuvo encuentros con artistas locales y avanzó en la producción del proyecto.

Aunque aún no se han anunciado las fechas oficiales de lanzamiento del álbum completo, la iniciativa apunta a destacar la influencia histórica de Panamá en el desarrollo del reggae en español y a reforzar el intercambio cultural entre el Caribe y Centroamérica a través de una reinterpretación contemporánea de un tema emblemático.

Cabe recordar que el pasado 29 de enero se estrenó Ay Dale, colaboración entre Farruko y Eddy Lover, grabada y producida en Panamá. El tema fusiona reggaetón romántico con reggae en español y un sutil toque de dancehall, reafirmando la conexión caribeña de esta nueva etapa creativa.