FBI investiga amenazas contra SpaceX, la compañía de Elon Musk

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El FBI está investigando amenazas en contra de la sede de SpaceX, la compañía aeroespacial del multimillonario Elon Musk, en el sur de Texas, según informaron este viernes medios locales y confirmaron indirectamente las autoridades.

El diario San Antonio Express-News informó este viernes que el FBI abrió una pesquisa tras recibir información de que un grupo de individuos estaba discutiendo cómo hacer explotar un cohete del proyecto Starship, que tiene base en Boca Chica, cerca a la ciudad fronteriza de Brownsville.

Un portavoz de la oficina del FBI en San Antonio confirmó a EFE haber recibido información sobre amenazas de bomba “en el sur de Texas” y aseguró que la agencia está trabajando “de cerca con la policía local y aliados del sector privado”.

Se espera que el próximo lanzamiento del Starship, el mayor cohete especial jamás construido, tenga lugar el 10 de enero, según informó el propio Musk en su cuenta de la plataforma X. Sin embargo, la empresa aún no ha entregado más detalles.

El último lanzamiento tuvo lugar el pasado 19 de noviembre, en el que estuvo presente en el público el presidente electo Donald Trump.

Musk ha cultivado una estrecha relación con el republicano, inyectando millones de dólares a su campaña que han resultado en que el futuro mandatario lo nombre como líder de una iniciativa para reformar la administración pública.

El Starship quiere convertirse en el primer servicio privado que llegue a la Luna y Marte y establezca presencias permanentes y colonias en esos planetas, una visión considerada viable por Musk.

De lograr las certificaciones de la NASA, Starship formará parte de la misión Artemis III, la primera en más de medio siglo que devolverá una tripulación a la superficie lunar y que está prevista para 2026.

Varios grupos ambientalistas han criticado los lanzamientos del Starship desde Boca Chica, al igual que la actividad de SpaceX en la región, dada la cercanía a un parque nacional y refugio de vida silvestre donde habitan varias especies en vía de extinción.

En julio de este año, un puñado de organizaciones en defensa del medio ambiente pidieron al Gobierno federal que prohibiera los lanzamientos de cohetes de SpaceX y acusaron a las agencias federales de no haber evaluado adecuadamente el impacto ambiental de la empresa de Musk.

El multimillonario se ha posicionado en contra de las agencias regulatorias del Gobierno y liderará la iniciativa –encargada por el republicano– para acabar con la “burocracia” federal un nuevo “ministerio” llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).