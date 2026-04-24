Filtran video del ataque en el que murió la ex Miss Baja California, Carolina Flores Gómez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El caso se ha hecho viral y las imágenes recorren las redes, mientras las autoridades están tras la pista de la presunta autora del feminicidio.

Un video filtrado ha agregado un giro inquietante al caso de la muerte a tiros de Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de Baja California, que mantiene conmocionado a México, y ha traspasado fronteras.

La grabación, que se ha viralizado rápidamente en redes sociales, muestra un intercambio tenso de palabras entre Carolina y su suegra, Érika María Herrera, antes de que entraran a una habitación y se escucharan varias detonaciones de arma de fuego.

En el video, tras el tiroteo dentro de la habitación, se ve al esposo de la víctima entrar y preguntarle a su madre, qué había hecho. La presunta asesina responde fríamente: “Nada, me hizo enojar”.

“¿Qué te pasa, loca? Es mi familia", contestó el ahora viudo. “Tu familia es mía. Tú eres mío y ella no”, contestó su mamá.

Según informes divulgados por la prensa mexicana, esos 45 segundos de imágenes que recorren las redes sociales, han sido clasificados como una pieza clave en la investigación del feminicidio.

De acuerdo a la necropsia, la exreina recibió 12 impactos de bala, uno de ellos en la cabeza.

El caso ha sido rodeado de controversia. Inicialmente, la Fiscalía de la Ciudad de México abrió la investigación como homicidio doloso, pero la presión de colectivos feministas y la familia de la víctima forzaron la reclasificación a feminicidio.

En la investigación también se cuestiona que el esposo de Carolina no denunció la muerte hasta 24 horas después del crimen, lo que ha generado sospechas sobre la conducta de los involucrados.

Érika María Herrera, suegra de la víctima y ahora prófuga de la justicia, es la principal sospechosa del crimen. La Fiscalía ha emitido una orden de aprehensión en su contra, pero hasta el momento, se desconoce su paradero.

Las autoridades encontraron evidencia crucial en el lugar del crimen, incluyendo un arma de fuego, casquillos percutidos y balas deformadas, pero la falta de testigos presenciales y las omisiones en el reporte de los hechos siguen siendo una incógnita.

En medio de la indignación por la falta de respuestas, colectivos feministas han convocado una marcha para este fin de semana en Ensenada, Baja California, exigiendo justicia para Carolina y para todas las víctimas de feminicidio en el país.

Explican que con las protestas buscan visibilizar la violencia de género y exigir que el caso de la exreina de belleza no quede impune.