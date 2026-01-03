Panamá, 03 de enero del 2026

    CARACAS

    Fiscal venezolano denuncia ‘secuestro’ de Maduro y responsabiliza a Estados Unidos de su vida

    EFE
    Fotografía de archivo del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. EFE

    El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció este sábado el que calificó como “secuestro” del presidente Nicolás Maduro y responsabilizó al Gobierno de Estados Unidos de lo que pueda pasar con la vida del líder chavista, luego de que el mandatario Donald Trump informara de que el gobernante suramericano y su esposa, Cilia Flores, habían sido capturados y sacados “por aire del país”, en medio de un ataque estadounidense.

    “Salgamos a las calles a pedir no solo la pronta, diría yo, fe de vida de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, sino que cese ese secuestro en el cual se encuentra”, declaró Saab en un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    El jefe del Ministerio Público responsabilizó “de manera directa al Gobierno de los Estados Unidos de América de cualquier circunstancia” que pueda ocurrir con Maduro y condenó “de manera enérgica” el que tachó como “vil y cobarde ataque del enemigo imperial”, que tuvo lugar en horas de la madrugada en varios puntos del territorio venezolano, entre ellos Caracas.

    Asimismo, instó a la población a salir a las calles para pedir la “fe de vida” de Maduro, tal y como ocurrió, dijo, el 11, 12 y 13 de abril de 2002, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) fue desalojado por unas horas del poder.

    Saab también insistió en llamar a las Naciones Unidas a pronunciarse sobre este ataque de Estados Unidos .

    “¿Dónde están los organismos de los derechos humanos?”, cuestionó.

    La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que desconocen el paradero de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

    EFE

    Agencia de noticias


