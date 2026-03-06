Fiscalía de México dice que han arrestado a 47 implicados en ‘narcorrancho’ en Jalisco

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó este jueves que ha arrestado hasta el momento a 47 personas implicadas en el caso del Rancho Izaguirre, en el estado de Jalisco, oeste del país, donde presuntamente se halló un “campo de exterminio” del narcotráfico.

“Al momento, se ha logrado la detención de 47 personas y existen órdenes de aprehensión vigentes que están siendo cumplimentadas conforme a los procedimientos judiciales establecidos”, indicó la FGR en un comunicado.

Agregó que de acuerdo con la información con la que se cuenta, “en dicho centro de adiestramiento se reclutaba forzadamente a personas a quienes se les despojaba de sus pertenencias, tales como prendas de vestir, para portar otro tipo de vestimenta”.

Precisó que en el procesamiento del lugar “han localizado indicios relevantes, como son dos fragmentos de restos óseos, elementos balísticos, las referidas prendas de vestir, entre otros”.

El 8 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció haber identificado un supuesto “campo de exterminio” del narcotráfico tras hallar en un predio 1,800 indicios entre zapatos, ropas y artículos personales en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.

Después de las investigaciones, el Gobierno mexicano aceptó que el lugar era un centro de reclutamiento y adiestramiento del Cartel Jalisco Nueva Generación, que ya había sido asegurado meses antes.

Tras un año del hallazgo del Rancho Izaguirre, el colectivo Guerreros buscadores denunció este jueves que siguen encontrando restos humanos y prendas alrededor del lugar que sirvió como campo de entrenamiento del crimen organizado.

“Regresamos hace 15 días. Por el lugar donde entramos no había resguardo, estuvimos trabajando por los lados de afuera del Rancho Izaguirre, así como la parte trasera, logrando encontrar unos pedazos de huesos y vestimentas”, dijo Raúl Servín, miembro del colectivo en una entrevista a medios locales.

Agregó que dieron a conocer el hallazgo al personal del ministerio público que les acompañaba quien “dijo que sí, que eran de humano”.

En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mexicana dio a conocer la recomendación 11/2026 en la que señala omisiones de la Fiscalía de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en el procesamiento de las evidencias y el aseguramiento adecuado del lugar para preservar las pruebas.

La dependencia expuso que los servidores públicos no realizaron el protocolo para la cadena de custodia de las prendas y artículos encontrados considerados evidencias criminales, vulnerando “los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia” de las personas desaparecidas y sus familiares.

Tras los posicionamientos del colectivo de búsqueda y de la CNDH, la FGR salió al paso con el comunicado en el que señaló que los indicios hallados “están siendo procesados y analizados” en los laboratorios del Centro Federal Pericial Forense, especializado en análisis científico y con el uso de los protocolos aplicables en la materia.

Sobre los fragmentos de restos óseos, la FGR dijo que “se obtuvo un perfil genético correspondiente a una persona de sexo masculino”.

“Al realizar la confronta contra los perfiles de familiares de personas desaparecidas albergados, no se ha obtenido un resultado concluyente que permita su identificación, las confrontas continúan y se actualizan conforme se integran nuevos perfiles genéticos”, apuntó.

De manera paralela, indicó la Fiscalía, se desarrollan diligencias ministeriales, análisis y procesamiento de información, seguimiento a líneas de investigación y ejecución de actos orientados al esclarecimiento de los hechos, como parte de una estrategia integral de investigación.