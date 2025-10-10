Panamá, 10 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Investigación

    Fiscalía de Perú solicita que se impida salida del país a destituida presidenta Boluarte

    EFE
    Fiscalía de Perú solicita que se impida salida del país a destituida presidenta Boluarte
    La destituida presidenta Dina Boluarte.

    La Fiscalía de Perú solicitó este viernes al Poder Judicial que impida la salida del país hasta por 36 meses a la destituida presidenta Dina Boluarte, quien fue sacada del poder en la madrugada por parte de los partidos de derecha que controlan el Legislativo y que la mantuvieron en el cargo desde que asumió la Presidencia a finales de 2022.

    +info

    José Jerí asume como presidente interino de Perú tras destitución exprés de BoluarteBoluarte acepta su destitución y abandona palacio presidencial sin destino conocidoEl Congreso de Perú destituye de manera exprés a la presidenta Dina Boluarte

    El Ministerio Público cursó el pedido ante las numerosas investigaciones abiertas contra Boluarte por delitos de presunta corrupción y violación a los derechos humanos durante los dos años y casi diez meses que ejerció la jefatura del Estado, tras suceder en el cargo al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que fue su vicepresidenta.

    La prohibición para salir del país solicitada por la Fiscalía está basada en tres de las al menos once investigaciones que enfrenta la saliente mandataria.

    Así, pidió esta medida por un plazo de 18 meses por las investigaciones donde se le imputa negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, y por un plazo de 36 meses en la que se le indaga por supuesto lavado de dinero.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • IMA confirma calendario de Agroferias para este jueves 9 y viernes 10 de octubre. Leer más
    • Multas con tecnología RFID: ATTT las aplicará desde noviembre de 2025. Leer más
    • Caso New Business: Sala Penal revoca condena y absuelve a los Corcione y a Gonzalo Gómez. Leer más
    • IMA: puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 8 de octubre. Leer más
    • Ministerio Público recupera $819 mil sustraídos a la CSS a través de alteraciones en el SIPE. Leer más
    • Evalúan habilitar carril exclusivo desde Albrook hacia el sector oeste. Leer más
    • Ifarhu anuncia segundo pago del PASE-2025 en Panamá Oeste y Veraguas desde el 13 de octubre. Leer más