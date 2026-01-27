FITUR 2026 clausura con un marcado impulso al turismo global

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Feria Internacional de Turismo, organizada por IFEMA MADRID, cierra sus puertas con un balance positivo y revalida su capacidad de convocatoria superando ligeramente los 255.000 visitantes en sus cinco jornadas.

Durante los días profesionales, se consolidan las cifras de la última edición de 155.000 visitantes con un crecimiento del 12% de la visita internacional, en línea con el crecimiento del 11% de los expositores internacionales. Asimismo, el público general del fin de semana se consolida en los 100.000 viajeros.

Este resultado refuerza las excelentes cifras de participación, con más de 10.000 empresas de 161 países, de los cuales 111 han participado con representación oficial, así como 967 expositores titulares.

Además, el impacto económico de FITUR 2026 en Madrid ha alcanzado los 505 millones de euros, además de apoyar el mantenimiento de 3.753 puestos de trabajo, confirmando su papel como uno de los eventos internacionales más importantes de todo el año en la Región, y su contribución a la dinamización de la economía y el turismo nacional.

FITUR abre así el 2026 confirmando el excelente momento que atraviesa el sector turístico. Un contexto especialmente favorable que se refleja en los datos de 2025, año en el que, según ONU Turismo, se superaron a nivel mundial los 1.500 millones de llegadas internacionales, mientras que España alcanzó la cifra de 97 millones de turistas extranjeros, de acuerdo con los datos del Ministerio de Industria y Turismo.

La 46ª edición abrió sus puertas el miércoles 21 de enero con un minuto de silencio, visibilizando la solidaridad del sector turístico con las víctimas de los accidentes ferroviarios. Así lo hicieron también SS.MM. los Reyes de España durante la inauguración oficial el jueves 22 al firmar en el libro de condolencias ubicado en el stand de Andalucía.

Apoyo institucional y confianza sectorial

La relevancia institucional de FITUR 2026 se ha constatado en la inauguración oficial de SS.MM. los Reyes de España y en las más de 70 visitas institucionales de presidentes autonómicos, ministros y viceministros de turismo de todo el mundo y autoridades turísticas, que subrayaron el papel estratégico de la feria como foro global de diálogo, cooperación y proyección internacional del sector.

FITUR, una apuesta por el conocimiento y una oferta más diversa y orientada al futuro

La destacada afluencia se ha traducido en una intensa actividad en los 9 pabellones, donde destinos, empresas e instituciones de todo el mundo han presentado sus novedades, estrategias y proyectos. En este marco, y durante las jornadas profesionales, el Pabellón del Conocimiento se ha presentado como uno de los grandes ejes de la Feria con 8 auditorios, 10 programas de conferencias, más de 200 sesiones y más de 250 ponentes.

Junto a ello, las distintas secciones de FITUR han contribuido a enriquecer y diversificar la propuesta ferial. FITUR 4all ha avanzado la agenda de un turismo accesible e inclusivo; FITUR Cruises ha reforzado la proyección del turismo azul sostenible; la novedad de FITUR Experience, junto a FITUR Lingua y FITUR LGTB+, ha dinamizado segmentos con alto potencial de crecimiento. Asimismo, FITUR Screen, Sports, Talent y TechY han impulsado la intersección entre turismo, cultura, deporte, talento y tecnología; FITUR Woman ha visibilizado el liderazgo femenino en el turismo; y FITUR Know How & Export ha mostrado el expertise de la empresa española en los mercados internacionales.

Con este balance, y con un espectacular despliegue de México como País Socio, FITUR 2026 reafirma su liderazgo global por participación y visitantes, su relevancia para los profesionales para la generación de oportunidades de negocio y alianzas y su contribución al impulso del turismo como motor económico y social y el desarrollo de una oferta más diversa, competitiva y orientada al futuro.