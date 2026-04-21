Florida anuncia una investigación criminal contra ChatGPT por ‘aconsejar’ a un tirador

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Fiscalía dice estar liderando el camino a tomar medidas más fuertes contra el uso de la Inteligencia Artificial en el crimen

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este martes una investigación criminal contra la empresa OpenAI y su herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, por presuntamente “aconsejar” al responsable de un tiroteo masivo que dejó dos muertos en una universidad en 2025.

“Florida está liderando el camino en tomar medidas enérgicas contra el uso de la IA en el comportamiento criminal, y si ChatGPT fuera una persona, estaría enfrentando cargos por asesinato”, declaró el fiscal en una rueda de prensa.

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La investigación surge tras una revisión inicial del historial de conversaciones entre ChatGPT y Phoenix Ikner, un estudiante de 21 años acusado del tiroteo que dejó dos muertos y siete heridos en la Universidad Estatal de Florida, en abril de 2025.

Uthmeier aseguró que ChatGPT ofreció “consejos significativos al tirador antes de cometer dichos crímenes tan atroces”, como el tipo de arma que debería usar o las municiones adecuadas para cada pistola.

La indagatoria, explicó, determinará si OpenAI tiene responsabilidad criminal por el tiroteo, pues la ley de Florida considera un delito “ayudar, incitar o aconsejar” a cualquiera que cometa un crimen.

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Las autoridades de Florida emitieron un citatorio para que OpenAI entregue “todas las políticas y materiales de entrenamiento interno” sobre las amenazas que podrían dañar a otros o a uno mismo y sobre la cooperación con las autoridades, así como una lista de directivos, gerentes y empleados.

“Es importante que todos estemos conscientes de los riesgos de esta nueva tecnología, y los daños que puede causar y ya ha causado en nuestras comunidades”, expuso Mark Glass, comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida.

El hecho refleja el creciente combate legal de Florida contra las empresas de IA, pues en marzo trascendió que una familia del estado demandó al chatbot de Gemini, al que acusa de inducir a un hombre al suicidio al hacerle creer que mantenían una relación romántica y que su muerte era necesaria para estar juntos.

El gobernador, Ron DeSantis, anunció en diciembre que insistirá en regular la IA en Florida, incluyendo la instalación de centros de datos y protecciones para los usuarios, pese a una orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que solo haya una normativa federal y evitar las restricciones estatales.